¿POR QUÉ PERÚ ES UNA ZONA ALTAMENTE SÍSMICA?
Perú es un país altamente sísmico debido a que está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
¿Qué hacer si tienes mascota?
Se recomienda que tengan un collar con su nombre y dirección para evitar que se pierdan, así como registrarlo en la municipalidad de tu distrito. Puedes designar a un miembro de tu familia para que calme a tu mascota y se ocupe de su salida a una zona segura, pero sin poner en riesgo su vida. Además, incluye en la mochila de emergencia comida de animales, correa de paseo y una manta para abrigarlo.
Cómo activar la alerta temprana de sismos de Google
- Ir a la Configuración o Ajustes de tu equipo móvil.
- Dirigirte a Emergencias.
- Desplázate hacia donde dice “Alertas de sismos”.
Ante un sismo de gran magnitud recuerda evitar llamar a números fijos o celulares, ya que esto genera satuación en las líneas móviles, opta por escribir mensajes de texto.
Sismos reportados en la madrugada del jueves 18 de diciembre.
Sismo a 23 km al NO de Zorritos, Contralmirante Villar - Tumbes
- Fecha y Hora Local: 18/12/2025 03:20:59
- Magnitud: 3.8
- Profundidad: 40km
- Latitud: -3.53
- Longitud: -80.81
- Intensidad: III Zorritos
Sismo a 13 km al SO de Limatambo, Anta - Cusco
- Fecha y Hora Local: 18/12/2025 02:01:56
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 10km
- Latitud: -13.57
- Longitud: -72.52
- Intensidad: III Limatambo
Elabora tu Plan Familiar de Emergencia asignando roles a cada uno de los miembros de tu familia.
Identifica rutas de evacuación, respeta el aforo, evita bloquear salidas y reconoce los dispositivos de seguridad.
Una emergencia puede ocurrir en cualquier momento.
REVISA LO QUE UNA MOCHILA DEBE EMERGENCIAS PARA EL HOGAR DEBE CONTENER.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA - PERÚ
• Línea de emergencia: 105
(Es la línea única de emergencias nacional, que permite que en un sólo número los peruanos puedan acceder a todos los servicios de emergencia y seguridad).
• Policía Nacional: 105
• Bomberos: 116
• Policía de Carreteras: 110
• Defensa Civil: 115
• Infosalud: 113
• Cruz Roja: 01 266 0481
• Servicio de Ambulancia SAMU: 106
¿Cuáles son los lugares donde ocurren más sismos en Perú?
- Áncash
- Ica
- Lima
- Arequipa
- Moquegua
- Tacna
¿POR QUÉ NUNCA DEBERÍAS USAR UN ASCENSOR DURANTE UN SISMO?
Los especialistas recomiendan nunca utilizar el ascensor durante un sismo o terremoto, ya que este podría desprenderse de su estructura y caer desde una gran altura con personas adentro.
¿Qué hacer después de un sismo?
Revisa si hay heridos, apaga fugas de gas y electricidad, evita usar el ascensor y aléjate de estructuras dañadas. Si estás en zona costera, verifica si hay alerta de tsunami.
¿Por qué tiembla la Tierra?
Porque las placas tectónicas se mueven y acumulan energía. Cuando esta energía se libera de golpe, se produce un sismo.
Sigue estas recomendaciones del INDECI para lugares públicos en temporada navideña.
Sigue estas recomendaciones del INDECI para lugares públicos en temporada navideña.
????Comparte esta información. #NavidadSegura ???? pic.twitter.com/0DfI3poqxF
Sismo a 6 km al N de Chilca, Cañete - Lima
- Fecha y Hora Local: 17/12/2025 06:57:52
- Magnitud: 3.6
- Profundidad: 56km
- Latitud: -12.47
- Longitud: -76.72
- Intensidad: II-III Chilca
Sismo a 14 km al SO de Limatambo, Anta - Cusco
- Fecha y Hora Local: 16/12/2025 19:07:34
- Magnitud: 3.5
- Profundidad: 17km
- Latitud: -13.57
- Longitud: -72.53
- Intensidad: II-III Limatambo
¿CUÁL ES EL SISMO DE MAYOR MAGNITUD REGISTRADO POR INSTRUMENTOS EN EL PERÚ?
El jueves 3 de octubre de 1974, un terremoto de 8,0 grados se registró en Lima a las 9:21 a.m., azotando la capital del Perú, así como gran parte de la costa peruana, hacia el sur. El movimiento duró alrededor de 90 segundos y dejó como saldo 252 muertos y 3.600 heridos.
El Perú está ubicado en una zona sísmica y la ocurrencia de sismos es inevitable. Un estudio del IGP indica que existe energía sísmica acumulada en el sur del país, lo que debe incentivarlos a participar en simulacros.
La entidad encargada de llevar el registro de cada temblor en el país es el Instituto Geofísico del Perú (IGP). Asimismo, entrega información oficial cada vez que ocurre un sismo mediante sus cuentas de redes sociales.
¿CÓMO SE OBTIENEN LOS DATOS DE LOS SISMOS EN PERÚ?
El CENSIS obtiene sus datos de la Red Sísmica Nacional (DS-0017-2018MINAM), conformada e integrada por una serie de sensores de velocidad, aceleración y desplazamiento distribuidos en todo el país.
Perú es un país altamente sísmico debido a que está ubicado dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico.
