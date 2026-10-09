Sismo en Panamá según el Instituto de Geociencias
Conoce aquí los sismos ocurridos en el territorio nacional, reportados por el Instituto de Geociencias de Panamá. Aquí te contamos cuáles fueron los últimos.
16:19
- Sismo en Panamá a 31km al noreste de Coiba
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 3:54:56PM hora local
- • Magnitud: 4.9
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 7.68098
- • Longitud: -81.46716
15:55
- Sismo en Panamá a 32km al noreste de Coiba
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 3:46:10PM hora local
- • Magnitud: 4.7
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 7.69420
- • Longitud: -81.45586
15:54
- Sismo en Panamá a 32km al sureste de Soná
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 3:41:05PM hora local
- • Magnitud: 5.2
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 7.77303
- • Longitud: -81.14189
15:54
- Sismo en Panamá a 25km al este de Coiba
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 3:25:37PM hora local
- • Magnitud: 6.9
- • Profundidad: 5km
- • Latitud: 7.58467
- • Longitud: -81.49800
15:53
- Sismo en Panamá a 36km al sur de Santiago
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 3:20:25PM hora local
- • Magnitud: 5.5
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 7.77766
- • Longitud: -81.07130
15:52
- Sismo en Panamá a 40km al oeste de Tonosí
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- • Hora: 3:13:52PM hora local
- • Magnitud: 5.0
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 7.51874
- • Longitud: -80.78497
15:50
- Sismo en Panamá a 38km al sur de Soná
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 2:48:55PM hora local
- • Magnitud: 5.7
- • Profundidad: 5km
- • Latitud: 7.65961
- • Longitud: -81.29054
15:49
- Sismo en Frente a la costa de Centroamérica a 703km al suroeste de Puerto Armuelles
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 2:41:03PM hora local
- • Magnitud: 5.6
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 4.57486
- • Longitud: -88.02583
15:48
- Sismo en Panamá a 23km al sur de Soná
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- • Hora: 2:04:51PM hora local
- • Magnitud: 5.2
- • Profundidad: 5km
- • Latitud: 7.80309
- • Longitud: -81.25266
15:47
- Sismo en Panamá a 19km al este de Tonosí
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 1:58:34PM hora local
- • Magnitud: 4.9
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 7.38180
- • Longitud: -80.26514
15:46
- Sismo en Panamá a 32km al sureste de Tonosí
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 1:50:11PM hora local
- • Magnitud: 5.5
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 7.26656
- • Longitud: -80.18034
15:45
- Sismo en Panamá a 40km al sureste de Soná
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- • Hora: 1:47:04PM hora local
- • Magnitud: 5.5
- • Profundidad: 1km
- • Latitud: 7.71239
- • Longitud: -81.10181
15:44
- Sismo en Panamá a 21km al norte de Tonosí
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 1:37:06PM hora local
- • Magnitud: 6.4
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 7.59886
- • Longitud: -80.41550
15:44
- Sismo en Panamá a 48km al noroeste de Tonosí
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 1:33:24PM hora local
- • Magnitud: 5.2
- • Profundidad: 5km
- • Latitud: 7.63767
- • Longitud: -80.81783
15:43
- Sismo en Panamá a 33km al sur de Soná
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 1:30:46PM hora local
- • Magnitud: 3.9
- • Profundidad: 6km
- • Latitud: 7.70550
- • Longitud: -81.35503
15:27
- Sismo en en Panamá a 44km al suroeste de Chitré
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 1:26:41PM hora local
- • Magnitud: 5.2
- • Profundidad: 7km
- • Latitud: 7.69457
- • Longitud: -80.72882
15:26
- Sismo en Panamá a 20km al noreste de Tonosí
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 1:22:17PM hora local
- • Magnitud: 6.1
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 7.55400
- • Longitud: -80.33006
15:25
- Sismo en en Panamá a 46km al oeste de Tonosí
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 1:15:15PM hora local
- • Magnitud: 3.4
- • Profundidad: 14km
- • Latitud: 7.56600
- • Longitud: -80.83033
15:23
- Sismo en Panamá a 8km al sur de La Chorrera
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 1:13:05PM hora local
- • Magnitud: 4.6
- • Profundidad: 10km
- • Latitud: 8.78398
- • Longitud: -79.78644
15:22
- Sismo en en Panamá a 39km al noroeste de Tonosí
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- • Fecha: 2026-10-09
- • Hora: 12:56:05PM hora local
- • Magnitud: 7.2
- • Profundidad: 4km
- • Latitud: 7.55936
- • Longitud: -80.75940
15:18
- Hasta las 3:00 p.m. del miércoles 9 de octubre, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú se encuentra en alerta debido a un posible tsunami causado por el terremoto de magnitud 7.2 en Panamá
15:13
- Minutos después del terremoto, se reportaron 3 sismos de magnitudes 6.0, 5.2 y 6.4 en la escala de magnitud. Los movimientos que coincidirían con replicas del terremoto de 7.2 fueron reportadas al norte de la ciudad de Tonosí.
15:07
- El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá habiendo revisado la información de sus instrumentos, reportó que el movimiento había tenido una magnitud de 7.2 y se produjo a 4 kilómetros de profundidad (muy superficial).
15:05
- En los primeros minutos luego del fuerte movimiento, el Servicio Geológico de Estados Unidos, reportó que el sismo había tenido una magnitud de 7.7 en la escala de magnitud de momento.
15:03
- Un terremoto de magnitud 7.2 se sintió y reportó a las 12:56 p.m. (hora local) a 34 kilómetros de la ciudad de Tonosí, en la costa oeste de Panamá.
14:57
¿De qué magnitud y en dónde fue el último temblor? Mira aquí los reportes del Instituto de Geociencias de Panamá (IGC) sobre los últimos sismos en el país.
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