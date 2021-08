Un 26 de agosto de 1971, Ariadna Thalía Sodi Miranda, o simplemente conocida como Thalía, saludó al mundo por primera vez y México conoció a la que sería uno de sus íconos en la actuación y música. También empresaria, la diva cumple 50 años y lo celebra a lo grande. En ElComercio.pe, te ayudamos a recordar lo mejor de su música.

De las primeras imágenes que se nos viene a la cabeza al mencionarla, tranquilamente podrían ser al recordar la trilogía de las tres “Marías”: ‘María Mercedes’ (1992), ‘Marimar’ (1994) y ‘María La Del Barrio’ (1995), novelas que catapultaron a Thalía al estrellato y le abrió paso a éxito.

Sin embargo, no solo tiene el privilegio de ser considerada una de las mejores actrices del país norteamericano, sino también es considerada entre lo mejor del pop latino; una de las artistas más completas de tierras ‘charras’. Incluso posee una estrella en el paseo de la fama de Hollywood.

“¡Happy birthday to me! 50. Y así vivo mi vida “sin-cuenta” de aquellas malas experiencias, sino más bien aprendiendo de ellas. Sin-cuenta de las personas que me hirieron, sino atesorando a las personas que me aman”, comentó de manera elocuente a través de su Instagram.

Pero evocando su etapa como cantautora, ¿cuáles son las canciones que más recordamos de la estrella mexicana?

Fuego cruzado





Piel morena





Arrasando





En la intimidad





Amor a la mexicana





La vida en rosa





Marimar





Manías





Seducción





A quién le importa

