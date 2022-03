¿Quién alguna vez no quiso viajar en una limusina? Un auto enorme con muchas comodidades dentro suena interesante, pero no hay nada que se pueda comparar con la experiencia de disfrutar de lo que tiene el auto más largo del mundo. Es conocido como ‘The American Dream’, posee más de 30 metros de largo, 26 ruedas y espacio para 75 personas. ¿Un jacuzzi, minigolf y un helipuerto no son suficiente? Aquí la historia de este asombroso vehículo.

Su creación data hasta 1986, cuando fue construido por primera vez por Jay Ohrberg, en Burbank, California. Claro que en ese entonces no contaba con las dimensiones que hoy por hoy posee; apenas medía 18.28 metros, pero seguía siendo imponente gracias al esfuerzo de su actual propietario.

Se trata de Michael Manning, propietario del singular vehículo y del Autoseum, un museo de enseñanza técnica. Este encontró al auto abandonado en un almacén de Nueva Jersey. Más adelante, se encargaría de trabajar en él, invertir más de 250 mil dólares y alrededor de tres años en su restauración.

Ahora, con 30.54 metros, un jacuzzi, cama de agua incorporada, televisores, refrigeradoras, un pequeño juego de golf y hasta su propio espacio para estacionar un helipuerto sobre él lo convierten en una máquina completa. Incluso es capaz de ser conducido por ambos lados, pues está conformado por dos carros conectados al medio por una bisagra que gira con cuerdas.

Gracias a todas estas particularidades, hace un mes atrás logró un importante hito en su extensa historia: instalar su nombre en el libro Guinness de los récords debido a sus enormes dimensiones. Hasta estos días sigue sorprendiendo a propios y extraños por todas las comodidades que posee tanto en su interior y exterior.

Claro que no todo es felicidad; debido a su gran extensión, resulta poco convencional trasladarla por las calles de la ciudad, donde el camino no siempre suele ser recto y se convierte en un obstáculo para su libre tránsito. Otra de las pesadillas, coinciden muchos, es la de lograr aparcarlo.

Sin embargo, nada se compara a todo lo que es capaz de hacer en este sorprendente medio de transporte: “Respetan profundamente al genio que sea capaz de aparcar este vehículo inmenso en paralelo”, comenta su actual propietario. No es para menos, un auto como este merece a un gran conductor, a la altura del dueño de un récord Guinness nada menos.

