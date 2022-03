Walt Disney Co. retrasará el estreno de sus películas en los cines rusos en respuesta a la invasión no provocada de Ucrania y la trágica crisis humanitaria de Rusia que la acompaña, así como Warner Bros. afirmó que también detendría el estreno de “The Batman”, que estaba programado para fines de esta semana y se espera que esté entre las películas más taquilleras del año.

Tras la invasión a Ucrania, Rusia ha recibido una serie de sanciones por parte de la Unión Europea, Estados Unidos y Reino Unido, como eliminar determinados bancos rusos del sistema SWIFT y congelar los activos del Banco Central de Rusia y otras casas financieras del país.

Las represalias no se han dado solamente en el ámbito económico, sino también en el entretenimiento. De acuerdo con The Wall Street Journal, algunos de los estudios de cine más grandes de Hollywood están retrasando los estrenos de películas muy esperadas en Rusia.

Ya se han vendido en Rusia entradas para “The Batman” por valor de unos 200.000 dólares, según Oleg Berezin, quien hasta el domingo pasado había sido presidente de la Asociación de Propietarios de Cine de la Federación Rusa.

Actualmente, Disney tiene tres películas programadas para estrenarse en Rusia: “Turning Red”, que se estrenará el 10 de marzo, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, programada para el 5 de mayo, y “The Bob’s Burgers Movie”, programada para 26 de mayo. La compañía de entretenimiento más grande del mundo dijo que tomaría decisiones futuras basadas en la evolución de la situación.

Los estudios de Hollywood han estado bajo la presión de activistas simpatizantes de la causa ucraniana para que retiren sus negocios de Rusia desde que comenzó la invasión. La semana pasada, la Academia de Cine de Ucrania hizo circular una petición en línea pidiendo un boicot internacional a Rusia por parte de productores, distribuidores y festivales de cine.

