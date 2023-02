La exitosa serie de HBO Max, “The Last of Us”, está en el ojo crítico de quienes han experimentado el aclamado videojuego. Es por ello que este grupo ha notado drásticos cambios en la historia de Bill y Frank, que incluso el mismo creador de esta entrega ha manifestado. ¿Cuáles son las diferencias entre ambos formatos? En esta nota te contamos todo lo que debes saber al respecto sobre este tema.

CUÁL ES EL DRÁSTICO CAMBIO DE LA HISTORIA DE BILL Y FRANK ENTRE LA SERIE Y EL VIDEOJUEGO

Según se puede observar en el videojuego “The Last of Us”, Joel y Ellie se unen a Bill en una peligrosa misión para encontrar una batería de coche. El compañero de Bill, Frank, solo aparece como un cadáver que encuentran los dos protagonistas y la relación sentimental entre Bill y Frank simplemente se insinúa.

En cambio, la serie de HBO “The Last of Us” que viene siendo un éxito, esta relata en su tercer capítulo con todo detalle cómo Bill se atrincheró en su casa al inicio del brote de Cordyceps y comenzó a vivir por su cuenta, aislado y absolutamente solo en su pueblo, durante los primeros años del colapso.

Pero un día Frank cae en una trampa en la propiedad de Bill y los dos comienzan un intenso romance. Su relación se narra a lo largo de dos décadas y ambos acaban haciéndose aliados de Joel (Pedro Pascal) y Tess (Anna Torv).

Cuando Frank queda incapacitado por una enfermedad, decide quitarse la vida y Bill, que se comprometió a asistirle en su suicidio, decide hacer lo mismo y morir junto a su amado.

“Lo que nos desviamos del juego tiene que ser proporcional a lo bueno que es. Frank era mencionado en el juego, pero sin darle importancia. Aquí tenemos la oportunidad de explorar esta relación y, obviamente, hacer algunos cambios. Y la idea era tan buena que no me importó que fuera diferente”, declaró el creador del videojuego y también de la serie “The Last of Us” a medios especializados.

QUÉ ES THE LAST OF US

The Last of Us principalmente es un videojuego de terror y de acción y aventura desarrollado por la compañía estadounidense Naughty Dog y distribuido por Sony Computer Entertainment para la consola PlayStation 3 en 2013. La trama describe las vivencias de Joel y Ellie, un par de supervivientes de una pandemia en Estados Unidos que provoca la mutación de los seres humanos en criaturas caníbales.

Uno de los aspectos centrales de la narrativa del juego viene dado por el vínculo entre sus protagonistas, interpretados por los actores Troy Baker y Ashley Johnson.

Su revelación en diciembre de 2011 generó una considerable expectativa por parte del público, principalmente por la reputación de la desarrolladora con las series de Crash Bandicoot y Uncharted. Tras su estreno se hizo acreedor de críticas mayormente favorables que elogiaron aspectos como la narrativa, la mecánica de juego, el diseño visual y sonoro, la caracterización de los personajes y la forma en la que se representan los personajes femeninos.

De igual manera The Last of Us gozó de considerables ventas que lo ubicaron como la mejor recepción comercial de un juego original desde L.A. Noire en 2011 y el título más rápidamente vendido de la consola ese año, además de obtener más de 240 premios en su haber como el «Mejor juego del año».

A principios de 2020 HBO anunció el desarrollo de una serie de televisión a cargo de Druckmann y Craig Mazin, cuyo estreno ocurrió en enero de 2023.

