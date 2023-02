Es costumbre que en series y películas apocalípticas veamos cómo los personajes encuentran comida enlatada y no les importe nada más que poder alimentarse, pero ¿es cierto que esas comidas se conservan bien después de tantos años? A continuación te explicamos.

“The Last of Us”, serie de HBO que viene arrasando en audiencia desde su primera emisión, levantó esta duda durante su episodio número cuatro, en el que vemos a Ellie y Joel disfrutar de unos ravioles en lata.

Si bien este acto no tiene nada de relevancia dentro de la serie, los usuarios de las redes sociales se han encargado de viralizar la incógnita de si realmente dentro de 20 años podríamos consumir una lata de comida precocinada con seguridad.

¿Cuánto pueden durar de verdad los alimentos en conserva en buen estado?

Lo primero que tenemos que tener en cuenta, según La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), es diferenciar los tipos de tiempos para alimentos que existen: la “fecha de caducidad” y la “fecha de consumo preferente”.

Por un lado, la fecha de consumo preferente “indica el momento hasta el cual el alimento conserva la calidad prevista”, mientras que por el otro, la fecha de caducidad “indica el momento hasta el cual el alimento puede consumirse de forma segura”.

Dado que “la fecha de caducidad aparece en alimentos muy perecederos, como pescado fresco, carne picada fresca, etcétera” y que las latas de comida enlatada suelen mostrar fechas de “consumo preferente”, se puede dar por hecho que los ravioles de “The Last of Us” tenían una fecha de este último tipo.

En estos casos, la AESAN sostiene que “el alimento sigue siendo seguro para el consumidor una vez pasada la fecha de consumo preferente”, aunque también alerta de que es necesario que “se hayan respetado las instrucciones de conservación y su envase no esté dañado” y que el alimento, sin embargo, “puede empezar a perder sabor y textura” a partir de ese momento.

Durante una entrevista con La Vanguardia, el experto Jenaro Garre del Centro Tecnológico Nacional de la Conserva y Alimentación aseguró que lo más seguro sería no consumirlos, pues “hay cosas en los alimentos que no son visuales”.

Sin embargo, para agregar como curiosidad, Sensacine informa que hay algunos hallazgos en la historia de productos enlatados que se han mantenido en buen estado de conservación durante más de un siglo.