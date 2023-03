La primera temporada de “The Last of Us”, serie de HBO basada en el videojuego de PlayStation, llegó a su fin, por lo que ha llegado el momento de conocer detalles sobre la producción mientras esperamos a tener novedades sobre la segunda entrega.

En una entrevista con Empire Magazine, el showrunner de la serie, Craig Mazin, ha revelado algo muy interesante: una escena terrorífica del quinto episodio del programa estuvo inspirada en “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo”.

Si tratamos de recordar el momento más intenso y épico del quinto capítulo de la serie de HBO, no puede ser otro que la escena de acción nocturna donde sale una horda de infectados del agujero en la tierra.

Siendo más específicos, la escena en cuestión mostraba a Ellie, Sam y Henry rodeados por el grupo de hombres de la líder de la resistencia de Kansas City, Kathleen; sin embargo, todos son interceptados por un enjambre de infectados, entre ellos un ‘Bloater’, la versión más peligrosa de las transformaciones que provoca el Cordyceps.

Ahora, el momento de “El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo” que inspiró a Craig Mazin es el paso de Frodo, Sam, Gimli, Legolas y compañía por las Minas de Moria, el reino en ruinas de los enanos de la Tierra Media.

Según recoge MeriStation de las afirmaciones del director, la idea era representar a los infectados del modo más oscuro y aterrador posible, un aspecto que se aprecia claramente en la mencionada escena de la película de Peter Jackson. Viendo la fuente de inspiración, no es de extrañar que la serie haya salido tan bien.