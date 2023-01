A pocos días del estreno de “The Last of Us” en HBO Max, los creadores de la serie han revelado el largo proceso de casting que pasaron para poder encontrar a la actriz perfecta que diera vida a Ellie.

Según recoge MeriStation de “The Hollywood Reporter”, el equipo buscaba alguien “duro, vulnerable y sabio más allá de su edad y que también tuviera potencial para la violencia”, por lo que encontraron en Bella Ramsey la indicada; pero antes de llegar a ella, HBO entrevistó a más de 100 actrices para Ellie.

El showrunner de la serie, Craig Mazin, cuenta que que para la elección de Ramsey hubieron bastantes dudas, y no solo por parte de la producción, sino también de ella. “Consideré seriamente si de verdad quería exponerme así. Pensé no hacer la serie por si me volvía demasiado famosa. Me gusta pasar desapercibida y esconderme”, declaró la joven actriz.

Por su parte, el equipo de “The Last of Us” tuvo encima de la mesa a muchos otros nombres. Los primeros y los que sonaron con más fuerza fueron los de Maisie Williams (Game of Thrones) y Kaitlyn Dever (Booksmart), llegando la última a hacer lectura de guion. Por suerte o por desgracia, el inicio de rodaje se retrasó debido a la pandemia, y dado que ambas artistas crecieron, se tuvo que reiniciar el casting.

Luego se agregarían a la lista de candidatas los nombres de Sophia Lillis (It), Elsie K. Fisher (Eight Grade), Cailee Spaeny (Bad Times at the El Royale) y hasta Kiernan Shipka (Chilling Adventures of Sabrina). Pero todo cambió cuando Mazin vió la grabación del casting de Bella. “Se sentía tan real”, explica el director. “Era como ver la versión en carne y hueso de Ellie. No estaba viendo a ninguna actriz”, agregó. Finalmente, Bella pasó de la audición al fichaje en menos de un mes.

¿CÓMO FUE LA ELECCIÓN DE PEDRO PASCAL COMO JOEL?

A diferencia de Ramsey, la elección de Pedro Pascal fue bastante sencilla, ya que el equipo comentó que no le costó “ningún esfuerzo” imaginarse al actor como Joel.

De hecho, el intérprete se encontraba tan ilusionado con el papel tras leer el primer guion, que el showrunner de la serie tuvo miedo que sus emociones se desbordaran.

Sin embargo, todo salió a la perfección y los productores quedaron encantados con Pascal. “Hablamos mucho del hecho de que estuviera en The Mandalorian. Cualquiera podría llegar a nuestra conclusión. La relación entre el Mandaloriano y Baby Yoda es como la de Joel y Ellie”, comentó Mazin.