Tras una larga espera de los fans de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, se anunció que pronto Nintendo lanzará un ‘spin-off’ de este juego. Se trata de “Hyrule Warriors: La era del cataclismo”, en el cual se podrá ver los hechos acontecidos 100 años antes de lo narrado en la última gran entrega de la saga.

Como se recuerda, en “The Legend of Zelda: Breath of the Wild” se hablaba del “The great calamity” : el desastre causado por Ganom que culminó con la destrucción de Hyrule. “El acontecimiento en sí no se mostraba por completo [en el juego]. Aquí podrás vivir el cataclismo en primera línea”, señaló Eiji Aonuma, productor de la franquicia.

De este modo, todo lo que se relata en “The Legend of Zelda: Breath of the Wild" podrá ser revivido por los jugadores, quienes experimentarán cómo fue la batalla contra Ganon protagonizada por Link, Zelda y los cuatro campeones: Mipha, Daruk, Revali y Urbosa.

Cabe destacar que en este juego será posible usar a los campeones y a la propia princesa Zelda, según demuestra el tráiler. Al ser de tipo Musou, el usuario se verá obligado a enfrentar con uno de estos personajes a grandes hordas de enemigos frenéticamente.

Este juego promete más que grandes batallas, será posible resolver ‘puzzles’ que irán apareciendo a lo largo del camino, desbloquear habilidades y crear ítems que serán a base del poder de la tableta Sheikah. Podrá jugarse de dos o de forma individual.

“Hyrule Warriors: La era del cataclismo” ya se encuentra disponible en el eShop de Nintendo Switch. El precio del juego es de US$59,99. Quienes reserven el juego previo a su lanzamiento recibirán un arma de bonificación para Link y el objeto especial “cuchara de la suerte”.

La fecha de lanzamiento del juego está programada para el 20 de noviembre de 2020 solo para Nintendo Switch. Según comunicaron en el adelanto, el próximo 26 de setiembre se tendrán más novedades del título.

Se sabe que será desarrollado por KOEI Tecmo Games y Nintendo, y que mantendrá el estilo gráfico del “The Legend of Zelda: Breath of The Wild” pero con la jugabilidad de los títulos antes visto en la serie Warriors.

¿Qué dijo Aonuma sobre la segunda parte de “The Legend of Zelda: Breath of the Wild”?

Uno de los anuncios más esperados del años para los fans de la saga de Zelda es saber cuándo saldrá la siguiente parte de “Breath of the Wild”. Como el productor, Eiji Aonuma, sabe de la ansiedad que causa la demora de la próxima entrega, se pronunció al respecto tras el anuncio del spin-off.

“Con respecto a la secuela de ‘Breath of the Wild’, para hacer que el vasto mundo que disfrutaste explorando en el juego original sea aún más impresionante, el equipo está trabajando duro en su desarrollo, así que tendrás que esperar un poco más antes de que podamos ofrecer más actualizaciones”, señaló.

