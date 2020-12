Si Grogu —Baby Yoda— ha conquistado tu corazón y no puedes dejar de ver “The Mandalorian”, te contamos que la segunda temporada de la famosa serie de Disney Plus está por llegar a su fin. Pero afortunadamente ya tiene anunciada una tercera temporada para fines de 2021. Aquí te damos todos los detalles para que no te pierdas el último capítulo.

Como se sabe, en la plataforma de streaming de Disney puedes encontrar la primera temporada de “The Mandalorian” y ponerte al día con esta serie. A diferencia de otras producciones esta no estrena temporadas completas sino que apuesta por soltar un episodio cada semana.

Cada temporada tiene 8 capítulos. Siguiendo el horario de su primera temporada, Disney optó por estrenar el nuevo episodio de “The Mandalorian” a las 3:00 a.m ET, 12:00 a.m PT y 8:00 am GMT. Lo que quiere decir que los capítulos son liberados en Perú a las 3:00 a.m. (-5h GMT).

Desde el 17 de noviembre, fecha en la que Disney + llegó a Latinoamérica, se pudo ver toda la primera temporada de esta serie y los tres primeros episodios de la segunda parte, que ya estaban colgados en la plataforma. Las fechas de estreno de cada capítulo son:

Episodio 9: The Search (La búsqueda), 30 de octubre de 2020.

The Search (La búsqueda), 30 de octubre de 2020. Episodio 10: The Confrontation (La confrontación), 6 de noviembre de 2020.

The Confrontation (La confrontación), 6 de noviembre de 2020. Episodio 11: The Bounty (La generosidad), 13 de noviembre de 2020.

The Bounty (La generosidad), 13 de noviembre de 2020. Episodio 12: The Republic (La república), 20 de noviembre de 2020.

The Republic (La república), 20 de noviembre de 2020. Episodio 13: The Loyalist (El leal), 27 de noviembre de 2020.

The Loyalist (El leal), 27 de noviembre de 2020. Episodio 14: The Sorcerer (El hechicero/La hechicera), 4 de diciembre de 2020.

The Sorcerer (El hechicero/La hechicera), 4 de diciembre de 2020. Episodio 15: The Return (El regreso), 11 de diciembre de 2020.

The Return (El regreso), 11 de diciembre de 2020. Episodio 16: The Empire (El imperio), 18 de diciembre de 2020.

Como hemos visto en la temporada anterior, el objetivo del protagonista sigue siendo el mismo: hallar el origen de Grogu (The Child) para poder devolverlo con su familia o su pueblo. Mientras trata de cumplir esta misión autoimpuesta, se topará con aliados y enemigos que tienen diferentes intenciones respecto a su pequeño y verde compañero de viajes.

Se espera el estreno del próximo capítulo el 18 de diciembre, que podrá durar entre 30 y 46 minutos según el promedio de todos sus episodios, sin contar el primero que casi es de una hora.

Hay “The Mandalorian” para rato

Disney ha confirmado la tercera temporada de esta serie pata fines de 2021, lo cual podría situar a algunos de sus capítulos en las primeras semanas de 2022.

Y podría no quedar ahí, ya que anteriormente propio actor Giancarlo Esposito (Moff Gideon) reveló en una entrevista a “Entertainment Weekly” la existencia de esta temporada e insinúo que justo en este punto la serie daría respuestas mucho más claras respecto al argumento central, el artista deslizó que se pensaría también en una cuarta temporada.

