La serie animada que fue el germen del éxito de "The Mandalorian". Ambientada entre "El ataque de los clones" y "La venganza de los Sith", la serie cuenta el conflicto entre la República y los Separatistas con Anakin Skywalker y Obi-Wan como los protagonistas. Dirigida por Dave Filoni, quien también colaboró con Jon Favreau para producir "The Mandalorian", "The Clone Wars" también presentó por primera vez al personaje de Ahsoka Tano como la padawan de Anakin, quien se convertiría en una de las figuras centrales de "Star Wars". La serie puede ser encontrada en Disney+. (Foto: Lucasfilm)