La actriz Gina Carano es recordada por su reciente papel de Cara Dune en “The Mandalorian”, una de las series más exitosas de Disney+. Sin embargo, no la volveremos a ver en esta serie de “Star Wars” debido a una nueva polémica en las redes sociales, donde el hashtag #FireGinaCarano (despidan a Gina Carano, en inglés) se hizo tendencia.

“Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro. Sin embargo, sus publicaciones en las redes sociales que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas son aborrecibles e inaceptables”, señaló Lucasfilm en un comunicado ante el escándalo.

La tendencia en Twitter con el hashtag #FireGinaCarano no es gratuito, ya que la artista ha dejado varias publicaciones con mensajes polémicos en sus cuentas de redes sociales. En uno de sus post más recientes de Instagram, la ex artista marcial mixta comparó el clima político en Estados Unidos con la Alemania nazi.

“Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos… incluso por niños. Debido a que la historia se edita, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?”, escribió Carano.

Poco después la publicación fue borrada, pero los internautas que se toparon con ella tomaron capturas de pantalla que en poco tiempo se viralizaron. Pero como es evidente, este no ha sido el único post con el que ella ha perjudicado su imagen.

En septiembre del año pasado, la artista se burló de la comunidad transgénero y los pronombres preferidos en redes sociales. Para ello escribió “beep/bop/boop” en su cuenta de Twitter. Luego Carano deshizo esta acción y pronto comentó que Pedro Pascal —cuya hermana es transgénero— la ayudó a entender el contexto.

“[Pascal] me ayudó a entender por qué la gente los incluía en su biografía. No lo sabía antes, pero ahora sí. No los pondré en mi biografía, pero es bueno para todos los que elijan. Me opongo al acoso, especialmente hacia los más vulnerables y a la libertad de elegir”, señaló en su momento.

Pero su historia polémica en internet no se detiene ahí. Dos meses después de este incidente, Carano publicó una imagen en la que se burlaba de quienes usan mascarillas durante la pandemia. Además demostró su apoyo a la postura de Donald Trump respecto al supuesto fraude electoral en Estados Unidos.

“Necesitamos limpiar el proceso electoral para que no nos quedemos sintiéndonos como lo hacemos hoy. Implementar leyes que nos protejan contra el fraude electoral. Investigar todos los estados. Filmar el conteo. Eliminar los votos falsos. Requerir identificación. Hacer que el fraude electoral termine en 2020. Arreglar el sistema”, publicó el pasado 5 de noviembre.

En estas y otras oportunidades, la productora Lucasfilm no se había pronunciado públicamente. Solo lo ha hecho tras la popularidad del hashtag contra la artista. Sin embargo, na fuente reveló a “The Hollywood Reporter (THS)” que el escándalo en redes sociales fue detonante pero “han buscado una razón para despedirla durante dos meses y lo de hoy fue la gota que derramó el vaso”, explicó.

Según lo que otras fuentes de Lucasfilm, debido a la popularidad que su personaje en “The Mandalorian” había cosechado, se planeaba proponer una serie dedicada solo a Cara Dune en diciembre, pero la idea fue desestimada en noviembre.

VIDEO RECOMENDADO

The Mandalorian (Temporada 2) - Tráiler Subtitulado ESPAÑOL LATINO