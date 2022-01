El cine actual le debe mucho “Matrix”, que revolucionó el género de la ciencia ficción y acción, y tras 20 años del estreno de la película original, la cuarta entrega de la saga titulada “The Matrix Resurrections” llegó a los cines el pasado 22 de diciembre, trayendo de regreso a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss como Neo y Trinity respectivamente.

Esta nueva cinta nos muestra a Neo viviendo nuevamente bajo la identidad de Thomas Anderson y conectado a la Matrix, donde sus sueños lo atormentan y le hacen sospechar que no vive en la realidad. Sin embargo, todo esta situación cambiará abruptamente cuando se encuentre con Trinity, el gran amor de su vida.

Uno de los aspectos que más emocionaron a los fanáticos es el retorno de gran parte del elenco original principal. Aparte de los mencionados Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss, también tenemos el regreso de Lambert Wilson como Merovingio y Jada Pinkett-Smith como Niobe. Lamentablemente, quien no ha podido volver es Hugo Weaving como el Agente Smith debido a un problema de agenda.

Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss regresan a la saga interpretando sus mismos papeles de Neo y Trinity. | Foto: Warner Bros. Pictures

No obstante, este largometraje cuenta con nuevos nombres como Yahya Abdul-Mateen II (Watchmen), Jonathan Groff (Mindhunter), Priyanka Chopra (White Tiger), Ellen Hollman (Into the Badlands), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Jessica Henwick (Iron Fist) y Christina Ricci (The Addams Family).

Las hermanas Lana y Lily Wachowski crearon y dirigieron la primera trilogía, pero esta nueva entrega solo contará con la dirección de Lana Wachowski y con un guión de Aleksandar Hemon, David Mitchell y la propia Lana.

Un detalle que vale la pena destacar es la incorporación de Chad Stahelski, el creador de “John Wick”, quien ayudó a elaborar las coreografías de las escenas de lucha y acción.

¿Dónde puedo ver online “The Matrix Resurrections”?

La cuarta entrega de la saga de Matrix ya se encuentra disponible en HBO Max, el cual llegó a la plataforma el 28 de enero de 2022.

