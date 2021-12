Una nueva película llega a la saga de “ The Matrix ” con el estreno de su tercera secuela. El largometraje, que llevará el nombre de “The Matrix Resurrections”, será protagonizada, como es costumbre, por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en sus papeles de Neo y Trinity, respectivamente.

En esta nueva entrega, todo apunta a que Neo (Keanu Reeves) está atrapado en un mundo en bucle, al igual que ocurrió en la primera entrega de la saga, según informó Deadline. Asimismo, Reeves confirmó previamente que “The Matrix Resurrections” no es una precuela, sino que tendrá lugar después de los eventos de “Matrix Revolutions”, cinta en la que mueren Neo y Trinity.

¿Cómo así Neo volvió a la vida? ¿Las máquinas siguen como los gobernantes de la humanidad en la sombra? Esa y más preguntas se resolverán al ver esta nueva historia.

¿Cuándo se estrena “The Matrix Resurrections”?

La fecha de estreno de “The Matrix Resurrections” es el próximo 22 de diciembre. Si deseas ver al tráiler puedes hacer click AQUÍ.

¿Cuál es el reparto de “The Matrix Resurrections”?

Dirigida por Lana Wachowski, una de las creadoras originales de la franquicia junto a su hermana Lilly Wachowski, “The Matrix Resurrections” no solo trae de regreso a Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss, sino que también incluye nuevos rostros como Yahya Abdul-Mateen II (“Watchmen”), Jessica Henwick (“Game of Thrones”), Jonathan Groff (“Hamilton”), Neil Patrick Harris (“How I Met Your Mother”); etc.

