Una nueva película llegó a la saga de “ The Matrix ” con el estreno de su tercera secuela. El largometraje, que lleva por nombre “ The Matrix Resurrections ”, es protagonizada, como es costumbre, por Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss en sus papeles de Neo y Trinity, respectivamente.

Y, aunque el largometraje ha provocado críticas divididas, muchos fans ya se preguntan si habrá una nueva película que continúe con lo visto en en el film que actualmente se encuentra disponible en las salas de cine.

Sobre ello, ha sido el mismo Reeves quien se ha encargado de responder dicha interrogante que se ha generado en los fanáticos de la reconocida saga de ciencia y ficción. “No lo creo. Si tuviera que emitir un voto, no, no un voto, un voto. Diría que Lana no haría otra Matrix”, señaló el reconocido actor canadiense de 57 años a Empire Magazine.

Sin embargo, pese a mostrarse escéptico sobre un nuevo film de “The Matrix”, Keanu dejó una última reflexión que invita a ilusionarse a los seguidores. “¡Si ella me invita de nuevo, estoy dentro!”, comentó.

¿Cuántas películas conforman la saga de “Matrix”?

-Matrix (1999)

-Matrix Reloaded (2003)

-Matrix Revolutions (2003)

-Matrix Resurrection (2021)

