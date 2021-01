El diario estadounidense The New York Times dio a conocer los “52 lugares para amar en 2021″ (‘52 places to love’ in 2021, en inglés). Solo tres destinos sudamericanos forman parte de la lista. Los elegidos fueron Huanchaco (Perú), Los Llanos (Colombia) y Asunción (Paraguay).

En lugar de su tradicional lista anual, el medio de comunicación solicitó a sus lectores enviar mensajes destacando los lugares que los deleitaron e inspiraron en el 2020. La finalidad era inspirar a los viajeros alrededor del mundo en un año particularmente difícil para el sector turístico.

El balneario de Huanchaco, ubicado en La Libertad, fue destacado por sus excelentes playas para practicar surf y la cultura viva local, encarnada por los pescadores y sus caballitos de totora.

Por otra parte, la región de Los Llanos fue descrita como un punto en Colombia que vale la pena descubrir mucho más allá de los tradicionales destinos como Cartagena o Bogotá.

Asunción, capital de Paraguay, también fue recomendada por la amabilidad y el calor que brinda su gente. “Los mochileros tienden a omitirlo por sus vecinos más llamativos. Pero para mí, viajar no se trata de tomar fotografías de cosas famosas: se trata de la gente”, escribió Abigail Williamson, autora del texto.

New York Times: ¿Cuáles son los 52 lugares recomendados para visitar en 2021?

Gales del Sur, Gales

Saipán, Islas Marianas del Norte

Kaliya Dhrow, India

Isfahán, Irán

Los Llanos, Colombia

Oasis de Siwa, Egipto

El ‘Triángulo Dorado’ de Montana

El Camino de Santiago, España

Malpaís, Costa Rica

Dakar, Senegal

Iglesia de Santiago el Menor de Londres, Inglaterra

La medina de Marrakech, Marruecos

Montaña Nanda Devi, India

Sendero Laugavegur, Islandia

Wadi Rum, Jordania

Aruba

Kaohsiung, Taiwán

Las Tierras Altas de Escocia, Escocia

Lago Michigan

Niansogoni, Burkina Faso

Asunción, Paraguay

Parques del sur de Londres, Inglaterra

Beirut, Líbano

Siberia, Rusia

Andros, Grecia

Rumania

East Haddam, Conn.

Parque Nacional Yarra Ranges, Australia

Parque Nacional Bryce Canyon, Utah

Huanchaco, Perú

Jimmy’s Beach, Nueva Gales del Sur, Australia

Universidad de Cambridge, Inglaterra

Lahore, Pakistán

Svalbard, Noruega

Alberta, Canadá

Santa Rosa, Calif.

Haití

Ladakh, India

Hokkaido, Japón

Tappan Zee del río Hudson, Nueva York

Norte de Arkansas

Tagaytay, Filipinas

Milford Sound, Nueva Zelanda

Córdoba, España

Parque Nacional y Reserva Puertas del Ártico, Alaska

Con Dao, Vietnam

Kirguistán del Norte

Table Mountain, Ciudad del Cabo

Sudáfrica

Turku, Finlandia

The Rawah Wilderness, Colorado

The Methow Valley, Washington

El mundo

Encuentra más información de los “52 lugares para amar en 2021” de The New York Times en este enlace.

