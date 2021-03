10 de 17

Esta versión de Weasel parece está basada en John Monroe, un profesor universitario y enemigo del héroe Firestorm que se disfrazaba como un hurón para matar a varios de sus rivales académicos. Cabe señalar que en la película parece que el cambio es real y no un disfraz, poniéndolo más a la par con su versión de The New 52. (Foto: Warner Bros. Pictures/ DC Comics)