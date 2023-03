Por primera vez en el Perú, el concierto de The Weeknd es uno de los eventos más anhelados y esperados por los fanáticos de este artista. Es por ello que en esta nota te contaremos todos los detalles que debes saber sobre el concierto de este famoso y popular músico que ha recibido muchos premios desde que ganó fama, entre otros datos relacionados a él.

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE EL CONCIERTO DE THE WEEKND EN LIMA

Sin lugar a dudas, es uno de los eventos más esperados por millones de fanáticos de The Weeknd. Se trata de su presentación en Lima, Perú; en donde deleitará a su fanaticada con sus mejores éxitos musicales.

Sobre la fecha del concierto de The Weeknd se sabe que se realizará el 22 de octubre de este 2023.

Así mismo, es preciso tener en cuenta que aún no se sabe nada sobre la hora en la que iniciará el concierto de The Weeknd.

Las entradas para el concierto de The Weeknd tendrán una etapa de preventa con tarjeta BBVA el 9 y 10 de marzo, a partir de las 10 a.m. y otra que es la venta general, que comenzará el 11 de marzo, a las 10 a.m., a través de Teleticket.

Precio de entradas para ver a The Weeknd en Perú.

El concierto de The Weeknd se desarrollará en el Estadio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

QUÉ ES LO QUE HAY QUE SABER SOBRE THE WEEKND

The Weeknd es un cantante, compositor y productor discográfico canadiense conocido por su versatilidad sónica y lirismo oscuro, su música explora el escapismo, el romance y la melancolía, y a menudo se inspira en experiencias personales.

The Weeknd ha recibido numerosos elogios, incluidos cuatro premios Grammy, 20 premios Billboard Music Awards, 17 premios Juno, seis American Music Awards, dos MTV Video Music Awards y nominaciones para un premio de la Academia, un premio Grammy Latino y un premio Primetime Emmy.

The Weeknd tiene millones de seguidores en el mundo. (The Weeknd | YouTube)

The Weeknd nació y fue criado en Toronto y comenzó su carrera en 2009 lanzando música de forma anónima en YouTube. Dos años después, cofundó el sello discográfico XO y lanzó los mixtapes House of Balloons, Thursday y Echoes of Silence, que ganaron reconocimiento por su estilo de R&B contemporáneo y alternativo y la mística que rodea su identidad.

En 2012, firmó con Republic Records y relanzó los mixtapes en el álbum recopilatorio Trilogy. Exploró la dark wave en su álbum de estudio debut Kiss Land (2013), que debutó en el número dos en el Billboard 200 de Estados Unidos. Después de su lanzamiento, The Weeknd comenzó a contribuir a las bandas sonoras de películas, con su aclamado sencillo «Earned It» de Cincuenta sombras de Grey (2015) con el que ganó el Premio Grammy a la mejor interpretación de R&B, mientras que también recibió una nominación al Premio de la Academia a la Mejor Canción Original.

The Weeknd obtuvo éxito comercial y de la crítica con su segundo álbum de tendencia pop Beauty Behind the Madness (2015), que alcanzó el número uno en Estados Unidos, y que contenía los sencillos «Can’t Feel My Face» y «The Hills» que encabezaron las listas Billboard Hot 100 de Estados Unidos, y ganó el premio Grammy al mejor álbum de R&B progresivo y fue nominado a Álbum del Año.

El tercer álbum de estudio de The Weeknd con infusión de trap, Starboy (2016), tuvo un éxito comercial similar e incluyó el sencillo número uno de Estados Unidos del mismo nombre y ganó el premio Grammy al Mejor Álbum Urbano Contemporáneo.

The Weeknd exploró el new wave y el dream pop con su cuarto álbum de estudio After Hours (2020), aclamado por la crítica, que incluía el sencillo «Blinding Lights» que estableció récords en las listas de éxitos y los sencillos número uno en Estados Unidos «Heartless» y «Save Your Tears». Su quinto álbum inspirado en el dance pop, Dawn FM (2022), incluyó el sencillo «Take My Breath» y «Sacrifice» entre los diez primeros lugares de las listas de Estados Unidos.

Entre los artistas musicales con mayores ventas del mundo con más de 75 millones de discos vendidos, The Weeknd tiene varios récords de streaming y de las listas de Billboard.

The Weeknd es el primer artista en debutar simultáneamente entre los tres primeros lugares de la lista Hot R&B/Hip-Hop Songs, mientras que «Blinding Lights» está clasificada como la mejor canción Hot 100 en la historia de Billboard.

A menudo considerado como una figura prominente en la música popular contemporánea, The Weeknd fue catalogado por Time como una de las personas más influyentes del mundo en 2020, defensor de la igualdad racial y la seguridad alimentaria, fue nombrado Embajador de Buena Voluntad del Programa Mundial de Alimentos en 2021.