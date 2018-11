Geralt de Rivia es un nombre que está volviendo a cobrar popularidad en todo el mundo por el nuevo anuncio de Netflix. La compañía que ofrece contenido audiovisual vía streaming se ha embarcado en la titánica tarea de llevar la historia de un brujo a una serie de televisión por Internet.

Pero Geralt no es cualquier brujo. La Saga de Geralt de Rivia es una serie de cuentos y novelas escritas por Andrzej Sapkowski, escritor polaco que cuenta la historia de un peculiar brujo que vive en un continente ficticio. Sus aventuras fueron adaptadas a videojuegos posteriormente por CD Projekt RED, famosa compañía desarrolladora de juegos.



Desde su último lanzamiento en el 2015, una pregunta permanece en la cabeza de sus seguidores: ¿cuál es la diferencia entre los libros y los juegos de Geralt? En primer lugar se tiene que mencionar lo obvio. Geralt de Rivia es un brujo, un individuo que ha pasado por diferentes procesos alquímicos y absorción de compuestos para desarrollar habilidades sobrehumanas.

Estos "brujos" son extremadamente raros, ya que su proceso de transformación es muy complejo y los que se conocen trabajan como cazadores de monstruos por su ilimitada capacidad mágica y enorme esperanza de vida. Tanto en los libros como en los videojuegos se presentan pocas personas así y Geralt de Rivia es uno de ellos.

La serie de cuentos y novelas de fantasía de Andrzej Sapkowski se concentran en la historia de Geralt de Rivia y narran algunas de las aventuras del brujo que tiene lugar entre la primera gran guerra del Imperio de Nilfgaard y los Reinos del Norte. Por su parte, los videojuegos parten desde el último libro publicado en 1999 "La Dama del Lago", donde Geralt pierde la memoria y tiene que luchar contra un grupo llamado "La Salamadra".

Los siguientes juegos parten de esta línea temporal y, a pesar que The Witcher 2: Assassins of Kings tiene varios finales, The Witcher III continúa las aventuras de Geralt junto a su amante Yennefer, ya que su aprendiz Ciri es la única que puede detener una profecía de destrucción del mundo.

Los cambios más significativos que se pueden notar, son con algunos personajes que aparecen tanto en los libros como en los videojuegos. A veces la adaptación es diferente, como por ejemplo con Triss y Alvin, que llegan a ser muy diferentes de sus versiones en papel que en su adaptación digital.

Si bien los libros y los juegos se desarrollan basados en el mismo personaje y el mismo universo ficticio, relatan aventuras diferentes que pueden ser interconectadas, pero no son relevantes unas de otras. En The Witcher 3 existen muchas referencias de la literatura de Sapkowski, pero no son necesarias para entender la historia del videojuego.