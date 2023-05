TikTok es una de las plataformas más populares del mundo ya que en esta las personas pueden compartir videos de todo tipo y muchos de ellos llegan a volverse viral debido a la historia que tiene detrás de ella.

Uno de los últimos videos virales que se ha dado es el de una pedida de mano que fue captada en la localidad de Chincha, en Ica.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio en el video de TikTok?

Un joven se animó a pedirle la mano a su novia luego que obtenga el bouquet que lanza la novia luego de su ceremonia.

En las imágenes compartidas por el usuario @sergiomendoza826 se puede ver como un hombre está de rodillas mientras le pide de manera nerviosa que sea su esposa.

“Yudith” te quieres casar conmigo”, aseguró el hombre.

Este hecho sorprendió completamente a su pareja, quien inicialmente no supo qué hacer en este momento.

¿Qué respondió la joven a la propuesta de matrimonio?

La joven tenía una sonrisa nerviosa luego de escuchar la propuesta de matrimonio y reveló que ellos ya tienen una relación sentimental desde hace 12 años.

“No, pues luego de 12 años de convivencia, ya era hora”, afirmó.

Y ante la insistencia del animador del evento agregó: “Claro que me quiero casar contigo”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Este video generó distinto tipo de reacciones en las redes sociales ya que muchas personas cuestionaron el tipo de respuesta de la joven, mientras que otros celebraron el futuro matrimonio.

“Claramente la clica está en shock, no se la creía después de 12 años llegó el momento”, “pareciera que es fría, pero se nota que está en shock”, “después de 12 años ya no le emocionó”, “no todos reaccionan igual, además, fue una sorpresa”, “ya no hay ánimos”, son algunos de los comentarios dejados por lo cibernautas.