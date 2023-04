Los instantes más divertidos, impactantes y elocuentes suelen ser viralizados rápidamente a través de las redes sociales, y lo vivido por una joven en el Reino Unido no fue la excepción. Existen tradiciones y protocolos que son cumplidos sin miramientos, objeciones ni murmuraciones, pero la protagonista de esta historia convertida en trend en TikTok, jamás pensó que invadir cierto espacio provocaría el susto de su vida. Te contamos porqué pasó sobresaltos una mujer que realizaba turismo por Londres, y de qué forma su paseo se vio alterado por la Guardia Real.

¿POR QUÉ UNA JOVEN TURISTA SE LLEVÓ UN GRAN SUSTO LUEGO DE ACERCARSE A UN MIEMBRO DE LA GUARDIA REAL?

Lo que debió quedar enmarcado como una foto para el recuerdo, terminó convirtiéndose en un episodio olvidable para una joven que realizaba turismo por las inmediaciones de la residencia oficial donde vivió la Reina Isabel II.

Un acto protocolar en el Palacio de Buckingham fue el escenario de una historia que se viralizó en TikTok mediante el perfil oficial de la Guardia Real, contingente de infantería que lo tituló de la siguiente forma: “Le grita en la cara”, acompañada por un emoji de sorpresa.

El momento en cuestión se llevó a cabo a fines de marzo cuando la joven turista, quien lucía muy contenta y tenía en la mano una rosa roja con hojas, se acercó a un miembro de la División de Hogares del Ejército británico para que al parecer algún amigo le tome una foto.

Algunos segundos después de posar junto a uno de los guardias del Rey Carlos III, y aparentemente pegarse demasiado, la joven recibió expresiones altisonantes por parte del soldado de a pie.

“No toques al salvavidas del Rey”, exclamó e inevitablemente asustó a la joven que pasó de la sonrisa al espanto, se llevó una mano al pecho, y dio unos pasos hacia atrás ante el enojo del Guardia Real.

Este hecho recordó entre los cibernautas diversos acontecimientos en los cuales los soldados británicos levantaron la voz porque turistas interrumpieron procesos ceremoniales como el ocurrido en julio de 2021 cuando alguien se atrevió a tocar las riendas que guiaban al caballo español de la Guardia Real.

Actualmente, la situación producida en el Reino Unido y viralizada en TikTok ha superado los 2 millones de likes, fue compartida más de 17 mil veces, y comentada casi en 40 mil ocasiones.

¿CÓMO REACCIONARON LOS INTERNAUTAS ANTE EL GRITO DEL GUARDIA DEL REY CARLOS III?

No es la primera vez que el contingente de infantería encargada y responsable de proteger el Palacio de Buckingham y el Palacio de St. James se ve envuelta en una situación polémica y controversial por gritarle a los turistas que rodean la mítica mansión de la Familia Real Británica.

Ante esta reciente reacción por parte de un miembro de la Guardia del Rey, los internautas realizaron comentarios de todo tipo, pero en su gran mayoría destacaron que los soldados británicos no están ubicados de esa forma para jugar, y otros se mostraron sorprendidos por el grito que recibió la joven turista.

“Hasta a mí me asustó”, “agradezcan que no usó la espada”, y “a mí me grita, yo lloro”, fueron algunos de los comentarios más resaltantes que se pueden leer en la publicación del video, junto a los “Si saben que no pueden acercarse”, y “No toques a los guardias del Rey”.