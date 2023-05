Montana se ha convertido en el primer territorio de Estados Unidos en prohibir el uso de TikTok y le ha ganado la batalla legal a la red social, que no podrá ser usada desde inicios del próximo año.

Para este estado, con una población de 1.1 millones de habitantes, es un paso importante para mantener la lucha contra TikTok. La decisión busca ser el camino a seguir para la mitad de los estados del país, quienes ya han pensado iniciativas similares para regular y hasta limitar el uso de esta red social.

“Montana ha tomado hoy una acción decisiva que protege la información privada y sensible que es cosechada por el Partido Comunista de China”, expresó el gobernador del estado, Greg Gianforte, por medio de un comunicado oficial.

Gianforte firmó la mañana del miércoles la primera ley que prohíbe el uso de la plataforma de contenidos en Estados Unidos, según informa El País. El Congreso local, controlado por el partido conservador, aprobó de esta manera una norma que castigará simplemente las descargas de la aplicación de videos.

El republicano también ha redoblado el castigo a otras herramientas digitales que tienen vinculación con las ciudades de Pekín y Moscú. Desde el primer de junio del presente año, Telegram, plataforma de mensajería rusa, y WeChat estarán prohibidos para los empleados de la Administración local.

¿A qué se debe la prohibición del uso de TikTok?

En Washington consideran que el uso de TikTok significa un riesgo de seguridad que puede develar información privada de millones de ciudadanos en manos del Gobierno chino. TikTok es una red social propiedad de la empresa de tecnología de internet china ByteDance, con sede en Pekín.

Luego de que se descubriera que TikTok espió periodistas extranjeros que investigaban China, el aumento en las tensiones entre Pekín y Washington crecieron, siendo este último en comenzar a restringir y limitar su uso. Por ello, en febrero y marzo, legisladores demócratas y republicanos presentaron medidas para prohibir TikTok a nivel federal. El presidente Joe Biden aprobó la iniciativa en ese entonces.

¿Desde cuándo no se podrá usar TikTok en Montana?

La ley de prohibición del uso de TikTok estará vigente desde inicios del próximo año, enero 2024, y castigará a las tiendas de aplicación que ofrezcan la red social en sus planes con multas hasta los 10 mil dólares. La compañía asiática acudirá a los tribunales para intentar derribar la ley y defender a los usuarios.

La iniciativa fue aprobada hace dos meses por el Senado local con 30 votos a favor y 20 en contra. La medida fue respaldada por la cámara baja, que comparte la preocupación de que el algoritmo pueda sembrar desinformación o propaganda en favor del país asiático.

“Montana tiene la oportunidad de liderar. No me inclino por prohibir los negocios privados, pero esta es una situación extraordinaria. Este es un negocio controlado por quien supone una amenaza existencial a los Estados Unidos”, manifestó el fiscal general del estado, Austin Knudsen, quien en abril motivó a los legisladores a agilizar la ley. Además, aseveró que la norma no multará directamente a los usuarios.

Los críticos de la nueva ley advirtieron que, ante esta prohibición, una persona con una red privada virtual (VPN) podría buscar la manera de burlarse de la norma encriptando el tráfico para descargar TikTok.

Por su parte, NetChoice, grupo de presión que tiene entre sus clientes a gigantes tecnológicos, ha considerado que la medida es una “clara violación a la Constitución”, ya que limita la libertad de expresión.