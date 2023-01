La fiebre del Mundial Qatar 2022 ocasionó emociones muy fuertes no solo en los deportistas que participaron de este importante evento internacional sino también en sus hinchas. Desde los más reservados hasta los más exagerados, sus muestras de cariño hacia la selección de Argentina y específicamente hacia Lionel Messi son difícil de explicar. Tal es el caso de un hincha de este jugador que se tatuó el nombre de su ídolo y la palabra “Dios” en la cara.

En un principio el hincha afiebrado no midió las consecuencias de sus actos debido a que hoy en día este se arrepiente de su accionar. ¿Qué es lo que dice ahora? En esta nota te contaremos el reciente comentario que hizo este sujeto, además de brindarte información de contexto sobre el tema.

HOMBRE QUE SE TATUÓ ‘MESSI’ Y ‘DIOS’ EN LA CARA SE ARREPIENTE

El personaje principal de esta noticia no es el astro argentino, sino un influencer colombiano llamado Mike Jambs, quien se tatuó ‘Messi’ en la frente, en una mejilla la palabra Dios y, en la otra, unas estrellas.

Hoy en día, este colombiano hincha de Lionel Messi se arrepiente de lo que hizo.

Pese a que en un principio dijo sentirse muy “contento con el resultado del reto” y aseguró que no le importaban las opiniones de sus críticos, recientemente publicó un nuevo video en el que manifestó estar arrepentido.

“No pensé decir esto tan pronto porque, la verdad, me sentía muy orgulloso los primeros días de lo que había hecho, de lo que había logrado. Pero debo confesar que estoy arrepentido”, expresó en un clip publicado en TikTok.

“Estoy arrepentido de haberme hecho el tatuaje, estoy arrepentido porque en vez de traerme cosas positivas, han venido miles de cosas negativas tanto en lo personal como en lo familiar, simplemente dicen que no soy un buen ejemplo para la sociedad”, añadió.

El colombiano Mike Jambs además señaló en su video que fue objeto de burlas y amenazas.

“Estuve feliz los primeros días… pero me quiero borrar el tatuaje, no sé cómo es un procedimiento de esos, no sé dónde hacen esos procedimientos, no sé cómo es eso, pero de algo sí estoy seguro hoy y me lo quiero borrar porque mi vida cambió negativamente en todos los aspectos. Quiero volver a ser normal, quiero que la gente no me mire mal cuando salga a la calle, no me critique, no se asuste y no digan que soy algo negativo”, afirmó.

Mira el video del arrepentimiento de este influencer colombiano tras tatuarse en la cara Messi y Dios:

