¿Te imaginas hacer un pedido en McDonald’s y terminar recibiendo una exorbitante suma de dinero? Este es el caso de un joven que halló fajos de dinero en efectivo en su pedido. La historia rápidamente se hizo viral en redes sociales, específicamente en TikTok. ¿Qué pasó y cómo acabó todo? En esta nota te contamos todo lo que debes conocer respecto a esta historia que ha sido bien aplaudida en la plataforma.

JOVEN HIZO PEDIDO EN MCDONALD’S Y ENCONTRÓ US$2 MIL EN LA BOLSA

Un joven en TikTok encontró 2 mil dólares en un pedido que realizó en la cadena de restaurantes de comida rápida McDonald’s, tras haber pedido un McMuffin, algo que le sorprendió y que no dudo en difundir en sus cuentas personales.

“¿Qué es esto? ¿Por qué harían algo así?”, exclamó Josiah Vargas, autor del video de TikTok que rápidamente se viralizó en esta plataforma, sorprendido en un inicio.

En el video de TikTok, Josiah Vargas divaga sobre los valores morales y determina que seguramente se trató de un error humano por lo que decidió tomar cartas en el asunto: “Ahora lo tengo que devolver, porque soy una buena persona, supongo”, indicó en el video.

Al devolver el dinero, el usuario de TikTok no dudó en grabar la reacción de los empleados que habían cometido el error.

Al entrar al restaurante, Josiah les pregunta a los empleados entre risas si allí blanquean dinero, que tras ver que lleva el dinero consigo respiran aliviados: “¡Oh, Dios mío!”, se puede escuchar de fondo. También se aprecia como una empleada le pregunta si puede abrazarle y sacarse una foto con él.

“Todos me abrazaban, me daban las gracias y lloraban, y supongo que me regalan McDonald’s durante un mes”, explica el usuario de TikTok al regresar al coche.

Por último, el joven de TikTok indicó que los empleados de McDonald’s no le han cobrado sus siguientes pedidos. Este es el video que rápidamente se hizo viral en la plataforma.

