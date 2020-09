¡Atención usuarios! El pasado mes de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para prohibir la aplicación de videos TikTok si no vende sus operaciones en ese país a una empresa estadounidense, lo que no ha sucedido hasta el momento, por lo que el próximo 20 de septiembre la app podría desaparecer.

Esta amenaza de Trump causó gran preocupación entre los usuarios en Estados Unidos, especialmente en los creadores de contenido que ganan dinero en la plataforma.

“No habrá extensión de la fecha límite para TikTok”, fueron las palabras de Donald Trump.

Como se recuerda, el presidente de Estados Unidos ‘le declaró la guerra’ a la popular aplicación de videos cortos, pues afirmó que TikTok tiene control sobre la información de los ciudadanos estadounidenses.

“TikTok automáticamente captura amplias franjas de información de sus usuarios, incluyendo información como ubicación, e historias de visitas y de búsquedas en Internet”, señala. El mandatario norteamericano argumenta que estos datos podrían revelar información muy delicada relacionada a su gobierno.

Ante las injurias que han hecho en su contra, la compañía china afirma que los datos de cada uno de los usuarios están protegidos. Se tomaron medidas para proteger los datos personales que se brindan al abrirlo, existe información en Estados Unidos y Singapur por lo que se afirma que no deben existir duda en poder utilizar la App.

Posteriormente, el 6 de agosto Donald Trump firmó una orden ejecutiva para prohibir el uso de esta aplicación china en Estados Unidos, en la cual establecía un plazo de 45 días para que TikTok dejara de funcionar.

Aún no concretan la venta de TikTok

La aplicación se ha convertido en la más descargada en la actualidad en todo el mundo, por ello el interés que tienen las grandes empresas en adquirirla.

Algunas tecnológicas como Oracle y Microsoft -con Walmart– han alzado la mano para comprar TikTok, la app más famosas de los últimos tiempos.

Además, al quedarse en manos de una empresa estadounidense, Trump podría tener la certeza de que China no manejaría información de ciudadanos estadounidenses.

Sin embargo, la venta de TikTok es algo que aún no se logra concretar. A poco más de una semana de que se venza el plazo para que la prohíban en Estados Unidos, los desarrolladores chinos de ByteDance no quieren perder su algoritmo ni la app. Por tal, no han accedido a venderla.

TikTok tiene alrededor de 800 millones de seguidores a nivel mundial, y en cuanto a los usuarios de Estados Unidos son alrededor de 39,6 millones, es una gran cantidad por parte del mencionado país.

