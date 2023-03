Como sabemos cada cultura es diferente y cada que visitas una nueva, es necesario adaptarse y modificar ciertos hábitos. Lo cierto es que usualmente son vistas rápidas, por lo que estos pequeños cambios solo duran un par de días. Pero, ¿te imaginas cambiar para siempre tus costumbres? En esta nota te contamos un caso.

Se trata de la historia de una joven venezolana, que ha compartido en TikTok los acuerdos a los que ha tenido que llegar con su novio musulmán para llevar una relación estable.

Como afirma ella misma, esta serie de condiciones no son para cualquiera, pues implica cambiar su forma de socializar con los demás, no solo en persona sino también por las redes sociales.

Lo primero que le pidió es que no saludara a otra hombre con un beso en la mejilla: “Yo accedí y le pedí exactamente lo mismo pero con mujeres”, confiesa, mientras añade otra segunda petición: “Como en redes sociales él solo tiene hombres, me exigió que yo tuviera solo chicas en Facebook e Instagram. Lo cual no fue difícil porque tengo solo chicas en mi red social”.

Además de ello, las personas tenían la duda de si ella debía vestir también los trajes tradicionales del país, pero aclaró que su novio nunca le exigió hacerlo y que por esa razón, no la ven usar ni velo, ni hiyab, ni alguna vestimenta en especial.

Su video no tardó en llamar la atención por las peculiares condiciones que cuenta y ya tiene casi medio millón de vistas sumado al sin fin de comentarios que van desde los que aseguran que en el islam no está permitido el noviazgo, hasta los que la acusan de relación tóxica.

“Red flags en todo”, “Hola, ¿Puedes explicar lo de novios? Tengo entendido que está prohibido en el islam. Saludos”, “Madre mía si que empieza fuerte prohibiendo ya desde el principio”, “Yo no soy musulmán pero apoyo esos términos la verdad” o “Yo salgo corriendo”, han sido algunas de las reacciones más populares que recoge La Vanguardia.