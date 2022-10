Cuando las parejas tienen el matrimonio en sus planes, usualmente uno de los dos orquesta una pedida de mano fuera de lo común y nada convencional, para que quede grabada en la memoria de ambos como un recuerdo especial y único.

No obstante, no todos aciertan siempre en que dicha situación sea bonita y, en ocasiones, puede terminar en un completo desastre. Tal es el caso de un joven canadiense, cuya propuesta la llevó a cabo durante un partido de béisbol entre los Toronto Blue Jays y los Boston Red Sox.

Tal y como se aprecia en las imágenes, el novio detuvo a su pareja mientras ella bajaba las escaleras hacia su asiento en el estadio, le dio un beso y le dijo “Te amo”. Luego inmediatamente se arrodilló, dejando sorprendida a la joven, quien anticipaba lo que pasaría a continuación.

Segundos antes de que su rodilla toque el suelo, el hombre sacó una caja negra del bolsillo izquierdo de sus jeans y, para sorpresa de la novia y los espectadores, dentro de la caja había un anillo de caramelo.

El gesto de mal gusto no le agradó a la joven, quien instantáneamente lo abofeteó ante la mirada de miles de personas que se encontraban en las gradas del público. Para sentenciar la situación, la mujer le tiró la bebida que traía mientras le gritaba: “¿Pero a ti qué demonios te pasa?”.

Según informa La Vanguardia, el hombre solo quería jugarle una broma a su novia, puesto que después pensaba entregarle el anillo de diamantes que se merece. Sin embargo, como se vió en el vídeo, todo fue un desastre y la joven se molestó profundamente con él al sentirse avergonzada y humillada.

El vídeo rápidamente se volvió viral en TikTok, donde acumula casi medio millón de visualizaciones y generó todo tipo de reacciones de los usuarios.

“El tipo hizo un movimiento brusco. Si no puede ser serio para algo importante, imagínate qué tipo de payaso es en el día a día”, “La gente hace cualquier cosa por estar en la televisión”, o “Entiendo que a ella no le gustó esto, pero no es razón para abofetearlo. Especialmente frente a miles de personas”, fueron algunos de los comentarios más populares.