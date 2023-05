La especialidad de medicina permite conocer cómo funcionan cada uno de los engranajes que conforman el cuerpo humano, además de ayudar a saber cómo tratar enfermedades, dolencias y salvar vidas. La información sobre el cuerpo humano es muy amplia y sorprendente.

Debido a esto, dos jóvenes estudiantes de medicina se han convertido en tendencia en TikTok por un vídeo viral en el que explican varios aspectos que no conocían del cuerpo humano antes de comenzar a estudiar su carrera.

¿Qué datos curiosos compartieron las estudiantes en TikTok?

En el clip publicado por la cuenta de TikTok de la usuaria @ser_salud, se aprecia como las estudiantes comparten la información de la cual se muestran sorprendidas.

“Yo no sabía que la orina era sangre filtrada por los riñones, sino que pensaba que venía directa del intestino”, empieza explicando una de las jóvenes. “Siguiendo tu idea, yo no sabía que la orina era estéril”, responde su compañera de carrera de manera curiosa.

Las estudiantes también afirmaron que no sabían que los huesos producían sangre. Un dato que se dio a conocer que muchas personas no sabían. Además, mencionaron que la médula estaba en todos los huesos, donde una de ellas acotó que pensó que la médula solo se encontraba en la columna y ni se imaginaba que la médula estaba en los huesos.

Al cierre del educativo vídeo, las estudiantes de medicina aseguraron que no sabían que hay más ADN de bacterias dentro de nuestro cuerpo, que nuestro ADN propio y que son esas mismas bacterias las que ayudan a digerir los alimentos, como también a producir vitaminas.

¿Cuántas visualizaciones alcanzó el ‘clip’ sobre el cuerpo humano?

El interesante vídeo que aporta muchos datos informativos no tardó en hacerse viral en las redes sociales y supera los 4 millones de visitas por parte de los usuarios, quienes han destacado en los comentarios, la habilidad y creatividad del contenido. Muchos usuarios revelaron que recién se dieron cuenta del inmenso desconocimiento que tienen sobre el funcionamiento del cuerpo humano y lo importante que es en nosotros, según recoge La Vanguardia.

¿Cómo reaccionaron los usuarios al conocer esta información?

Los mejores comentarios en la plataforma de videos virales por parte de los cibernautas fueron los siguientes: “Yo viendo que no sabía nada”, “Cómo que la orina es sangre filtrada por los riñones”, “¿La orina es sangre filtrada? Pensé que era el agua que pasaba por el hígado y riñones y contenía elementos malos del cuerpo”, “El hueso hioides”, “Yo no sabía que la fiebre la usa el cuerpo para protegerse, pero que si sube demasiado no podemos morir. No está para negociar con nadie el cuerpo”, “Yo no sabía nada”, gracias por los datos”, fueron algunas hilarantes reacciones.