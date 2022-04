Después de años de ayudar a otras parejas a capturar sus días perfectos, la fotógrafa de bodas de Colorado, Kaytlyn Rosko, de 26 años, estaba feliz de finalmente planear sus propias nupcias con su prometido Tyler Wyatt, de 31.

La pareja se volvió viral cuando compartieron un video en TikTok subtitulado “Exagerándonos para decirles a nuestros invitados a la boda”, que acumuló 11,4 millones de visitas y 1,7 millones de comentarios en tres días. “Definitivamente me sorprendió cuando el video de mí bailando con mi toalla obtuvo 11 millones de visitas”, declaró Rosko a The Post.

“Sabía que la forma en que quería organizar mi boda no era tradicional, pero había un montón de novias como yo que lo querían de esa manera, pero simplemente no estaban seguras de si estaba bien hacerlo. ¡Quería mostrar que también estamos nerviosos, pero que creemos que tu día debe ser TU día!”, manifestó Kaytlyn.

El video en cuestión muestra a Kaytlyn y Tyler bailando en el salón de su casa, mientras cuentan cómo “se animan” para decirles a sus invitados los requisitos que deben cumplir si quieren asistir a la boda.

Entre los requisitos se encuentran: No se aceptan acompañantes, hay normas para el vestuario, no se permiten los niños y no piensan hacer un favor a nadie, con solo sus propios tres hijos invitados al evento.

La joven asegura que después de que el vídeo circulase en la red social, montones de novias y futuras novias compartieron su testimonio e incluso le pidieron consejo para intentar organizar su boda de la misma manera, buscando trucos para no ‘enfurecer’ a sus invitados con sus exigencias.

“Si te estás tomando el tiempo para organizar una boda, probablemente quieras que no haya ningún problema. Dejar claras tus expectativas puede que no elimine los posibles contratiempos, pero sí puede ayudar. Si quieres algo el día de tu boda, lo haces. Es el único momento en tu vida de adulto en el que puedes hacer lo que quieras. Los adultos no tienen muchos días como este, así que hay que disfrutarlo, de la manera que quieras y con la gente que quieras”, finalizó la joven novia.

REVISA AQUÍ: Entérate cuáles son los países a los que puedes viajar desde Perú usando solo tu DNI

Desde que el primer video se volvió viral, Rosko ha seguido con varios otros, profundizando en los detalles de cómo decidir a qué invitados se les permite un plus-one, cómo establecer las reglas de su boda a los invitados, por qué necesita una página de preguntas frecuentes en el sitio web de su boda, y tendencias de bodas que llegaron para quedarse.