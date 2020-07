Durante las últimas semanas se ha venido barajando la posibilidad de que el régimen chino está utilizando la aplicación china TikTok para vigilar a la población y distribuir propagando entre sus usuarios.

Ante esta situación el Gobierno de Donald Trump ha anunciado sus intenciones de restringir el uso de esta plataforma en Estados Unidos. Así lo confirmó el secretario de Estado Mike Pompeo en declaraciones para la cadena Fox News.

Pompeo aseguró que tanto él como el presidente Trump están analizando esta posibilidad de manera seria. Es necesario precisar que en la India ya se ha prohibido el uso de esta aplicación, y otros países como Australia se podrían sumar pronto a la medida.

¿Cuáles fueron sus declaraciones?

El secretario de Estado, Mike Pompeo, declaró en el medio que están tomando el tema con seriedad y lo están analizando. Del mismo modo, señaló que su administración es consciente de las medidas que se están tomando alrededor de mundo en relación al uso de TikTok.

“Con respecto a las aplicaciones chinas en los teléfonos celulares de las personas, puedo asegurarles que Estados Unidos también lo hará”, aseguró Pompeo, quien añadió que cualquier anuncio al respecto lo haría el presidente Trump.

Por otro lado, Pompeo aprovechó para advertir a los estadounidenses del peligro que puede generar TikTok, ya que su información privada podría caer “en manos del Partido Comunista Chino”.

¿Qué es TikTok?

TikTok es una app de videos cortos creados por la empresa china ByteDance, con sede en Pekín. Su uso se ha expandido alrededor de mundo durante los últimos meses, y desde hace unas semanas viene siendo criticada por políticos estadounidenses al considerarla una amenaza para la seguridad nacional.

Según señalan las críticas, la compañía dueña de TikTok podría verse amenazada y obligada a “apoyar y cooperar con el trabajo de inteligencia que realiza el Partido Comunista Chino”, y así compartir información privada de los usuarios.

¿Cuál es la postura de TikTok?

Respecto a estas acusaciones, la compañía dirigida por el ex ejecutivo de Walt Diney Co, Kevin Mayer, ha anunciado que los datos de los usuarios de TikTok no son almacenados en China. Por ello, no habría algún tipo de amenaza para quienes usan la app.

Por otro lado, se conoció que TikTok dejará de operar en Hong Kong durante los próximos días. Esto debido a que ha entrado en vigencia la ley de seguridad nacional de China que se ha promulgado para este territorio.

Al respecto, Zhang Nan, representante de ByteDance en China, ha anunciado que los ciudadanos de Hong Kong podrán seguir utilizando Douying, una versión creada para los usuarios de dicha región.

