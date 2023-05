Un joven español llamado Dani Bonilla se volvió en tendencia en las redes sociales luego que se animara a revelar los motivos por los cuales decidió dejar su país y vivir en el Perú.

A través de su cuenta de TikTok, el narró varias de las razones que lo impulsaron a buscar un futuro distinto lejos de sus familiares y amigos.

¿Porqué un joven español decidió vivir en el Perú?

El joven aseguró que uno de los principales puntos que lo impulsó a mudarse al Perú es la diversidad de climas y paisajes que tiene el país ya que es una persona que le “encanta viajar y explorar, y ver tantas opciones es increíble”.

Asimismo, lo siguiente que destacó fue la calidad de personas del país, ya que lo han recibido con los brazos abiertos desde el primer día.

“Sinceramente he conocido mucha gente muy positiva, además esta ciudad me ha brindado muchas oportunidades laborales y ha hecho que me quede”, expresó.

Del mismo modo, destacó la estabilidad económica que tiene nuestro país, en relación a los otros países del continente.

“Aunque Lima sigue siendo una ciudad cara en respecto a Latinoamerica, en comparación a Europa no esta nada mal, asi que me permite hacer mas cosas”, afirmó.

¿Cuáles son las ventajas de vivir en Lima?

El joven además destacó que actualmente vive en la capital peruana, la cual consideró tiene un gran clima y su cercanía al mar.

“La temperatura en Lima no está nada mal, incluso en invierno. Yo que he vivido por ejemplo en Madrid pues la temperatura llega a los 0° grados”, aseguró.

“Yo siempre he vivido en España cerca del mar y para mi es algo que me encanta y me desconecta y me encanta que Lima este literalmente cerca del mar y todo este alrededor de allí, me encanta salir a pasear, ver los atardeceres. Lima la verdad en ese sentido me parece precioso”, agregó.

Por otro lado, el joven español indicó que el Perú es un país donde uno siempre tiene algo nuevo por hacer.

“Literalmente uno se aburre, quieres fiesta, tienes fiesta, quieres experiencias, tienes experiencias, siempre hay algo que hacer, es muy sencillo no estar aburrido y como no la comida es un puntazo y además sabe mas mejor que en Europa”, afirmó.