TikTok es la red social del momento, al menos lo es así para los ‘centennials’, pues ha ido cobrando mayor popularidad especialmente desde el inicio de la pandemia de coronavirus. Se ha convertido en la app más descargada del mundo, dejando de lado a conocidas marcas como Facebook o Instagram.

Esta afirmación proviene de los datos recogidos por una encuesta global realizada por Nikkei Asia. Este medio oriental señala que TikTok se colocó como la aplicación líder en cuanto a las descargas globales contabilizadas tanto en iOS y Android durante el año 2020.

En los últimos dos años la popularidad de TikTok no ha dejado de incrementarse. Desde que se internacionalizó en el año 2017, la red social china empezó a conquistar el corazón de las generaciones de usuarios más jóvenes gracias a sus ingeniosas herramientas y funciones que era una invitación a la creación de contenidos.

TikTok se encuentra el la cima del ranking de las redes sociales —según el medio japonés, por primera vez desde 2018—, mientras que apps como Facebook, WhatsApp, Instagram y Messenger ocupan los lugares siguientes de la lista. Las apps de Mark Zuckerberg se mantienen a lo largo del tiempo, pero eso no evitó su derrota

Nikkei expone dos tipos de listas de sus ranking, una de ellas no contempla a China en la medición y solo es ahí donde las aplicaciones de Facebook se convierten en las vencedoras:

Resultados de la encuesta global realizada por Nikkei Asia.

Parte del éxito cosechado por la app china proviene del efecto pandemia. Millones de usuarios la descargaron durante el año pasado buscando nuevas formas de conectarse con otros. Ante la avalancha, TikTok ha ido mejorando algunos aspectos que la han vuelto una aplicación cada vez más atractiva. Tal es su complejidad que pronto se proyecta a ayudar a sus usuarios a conseguir trabajo.

Hay que destacar que el camino durante el año 2020 no fue el más sencillo para TikTok. Pues justamente en este periodo fue cuando Donald Trump exigió que la empresa china se desprendiera de sus operaciones locales y apostara por venderlas a un potencial comprador estadounidense.

A raíz de ello, se jugó mucho con la posibilidad de prohibirla en Estados Unidos. Finalmente Trump no tuvo éxito y pese a todas las presiones los números de descargas de la app no bajaron. El triunfo de Joe Biden trajo consigo el retiro del veto contra la compañía, pero no evita que siga siendo investigada.

La apuesta por los videos cortos han hecho de la app la más popular del mercado. Ya que gracias a su variedad e instantaneidad de contenidos ha sabido colocarse en la vanguardia. Tal es así que actualmente Instagram ensaya una fórmula, inspirada en su rival chino, llamada “Reels” con la que busca desterrar a TikTok de la cima de la popularidad.

