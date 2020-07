TikTok ha anunciado que en los próximos días dejará de operar en Hong Kong. Esta medida se establece cuando otras grandes empresas de tecnología, como Facebook, Microsoft o Google, han suspendido las solicitudes de datos de usuarios de las autoridades de Hong Kong mientras estudian la ley.

La app de videos de ByteDance, con sede en el país asiático, ha decidido salir de esta región luego de que el Gobierno chino haya establecido una nueva ley de seguridad nacional para Hong Kong.

Reuters se comunicó con un portavoz de TikTok en China para recibir sus declaraciones en torno a la medida establecida por el Gobierno. Ante ello, el representante anunció que la compañía ha decidido detener sus operaciones en Hong Kong.

¿Cuál es la postura de TikTok?

La repentina medida ha tomado por sorpresa a los usuarios de la aplicación. Frente a ello, la compañía dirigida por Kevin Mayer, ex ejecutivo de Walt Diney Co., ha recordado que los datos de los usuarios no se almacenan en China.

¿Qué es TikTok?

TikTok es una app de videos cortos creados por la empresa china ByteDance, con sede en Beijing. Su uso se ha expandido alrededor de mundo durante los últimos meses, y desde hace unas semanas viene siendo criticada por distintos países al considerarla una amenaza para la seguridad nacional.

¿Y en otros países del mundo?

Esta medida coincide con la salida de TikTok de la India, uno de los mercados más grandes en los que tenía presencia. Las autoridades prohibieron su uso junto a otras 58 aplicaciones Chinas, entre las que figuran WeChat y Weibo.

India se había convertido en el principal mercado internacional de TikTok, con más de 120 millones de usuarios. Se trata de una app muy popular entre jóvenes que permite grabar, subir y compartir videos de corta duración.

En la India, según reportes de TikTok, la aplicación registró 611 millones de descargas durante el primer trimestre del 2020, cifras que se duplican en comparación del 2019. Estos números solo son superados pro Douyin, la versión de TikTok para China.

Cabe precisar que el Gobierno de la Inda ha decidido bloquear 59 aplicaciones móviles de origen chino al considerarlas de peligro para la soberanía e integridad del país. El principal motivo es que TikTok podría robar los datos de los usuarios y compartirlos con servidores ubicados fuera del territorio nacional.

¿Y en Estados Unidos?

Mike Pompeo, secretario de Estado, ha declarado que el Gobierno de Donald Trump está considerando de manera seria la prohibición de TikTok en territorio norteamericano. Sin embargo, esa información sería pronto confirmada en un anuncio presidencial.

