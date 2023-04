Los padres de familia siempre buscan que sus hijos crezcan sanos, que tengan felicidad en sus vidas y que cumplan con sus sueños. Debido a esto, muchos hacen grandes esfuerzos para llevar a sus pequeños a un parque de diversiones, para que tengan una mascota o incluso para que empiecen una afición juntos.

En el caso de Justin Flom, decidió usar sus habilidades con herramientas para cumplir el sueño de sus dos hijas fanáticas de la cinta animada “Peter Pan” de Disney: crear una puerta secreta en el interior de un armario de su hogar que las teletransporte al famoso “País de Nunca Jamás”.

Utilizando una hacha y un cinturón lleno de herramientas, el padre de familia destruyó la pared interior de un armario para crear un agujero lo suficientemente grande como para que una persona pueda entrar, y pulió el espacio con una herramienta de corte especial para limpiar y suavizar los bordes para que nadie se haga daño cuando ingrese.

Apenas logra nivelar perfectamente el espacio cuadrado, Justin decide cubrirlo con una tela elástica roja, la cual engrapó firmemente a la pared. Este detalle buscaba que, al momento de separar las telas por en medio para acceder a la sala secreta, se perciba una sensación mágica y encantadora.

Posteriormente, el padre recortó personajes de la película de “Peter Pan” a gran escala y los colocó de manera variada en la pared. Asimismo, creó nubes con algodón y material blanco brillante y los colocó en todas partes, junto con varias estrellas. Por último, como toque final, instaló luces que cambian de color.

Una vez terminado su proyecto, Justin Flom decidió mostrárselo a sus niñas, quienes reaccionaron totalmente emocionadas ante la puerta secreta al “País de Nunca Jamás” que hay al fondo de su armario. No dejaban de expresar su sorpresa y exploraban cada esquina corriendo.

De acuerdo con La Vanguardia, este proyecto no tardó en hacerse viral y lograr más de 4 millones de reproducciones. Asimismo, generó todo tipo de reacciones en los comentarios.

“Qué buen padre, lo felicito”, “Me encanta lo que compartes porque son puras cosas buenas”, “Me motiva como padre”, “Tengo que hacer lo mismo” y “Ahí es cuando te das cuenta de que los príncipes sí existen y no puedes esperar menos de un hombre”, señalaban unos usuarios alabando la acción del hombre.

Otros reaccionaron con bromas a la publicación: “Mi padre no me da ni los buenos días”, “Yo hubiese hecho el guardarropa de Hannah Montana” o “En este vídeo veo cosas que no tengo: dinero, tiempo, hijos”.