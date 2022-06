Profesores y alumnos conviven durante muchas horas compartiendo clases y anécdotas, sin embargo, en contadas ocasiones, la relación entre el maestro y el alumnado es buena, como ha demostrado este joven profesor a través de TikTok, que se ha ganado el cariño de sus estudiantes gracias al trato y a los consejos que ha dado durante todo el curso.

Carlos Llaca terminó el periodo lectivo emitiendo un discurso muy especial a sus alumnos, pues al joven maestro se le vio emocionado en el comienzo del discurso en el acto de graduación del colegio.

“Os quería decir que me ha encantado estar estos dos años con vosotros, que me lo he pasado muy bien y he aprendido muchas cosas, y espero que vosotros también”, expresó el profesor Carlos.

El vídeo subido a TikTok se ha hecho viral entre los usuarios y han sido muchas las muestras de cariño y afecto hacia el profesor, quien está dejando una gran enseñanza a la sociedad que está perdiendo los valores fundamentales y este tipo de discursos hacen mucho bien a los niños.

Para el ‘profe Carlos’, lo más importante de los dos cursos junto a los niños no es lo enseñado en clase, ya sea en matemáticas o en ciencia naturales, sino que hayan aprendido a ser buenas personas.

“Aprender matemáticas o literatura es muy importante, pero lo es más aprender a ser buena persona. Espero que mis consejos os hayan servido”, dando a entender a sus alumnos que la escuela también te da enseñanzas para la vida.

Ha sido el propio Carlos Llaca el que ha publicado estos vídeos en su perfil de la conocida red social, pues con ellos, se ha ganado popularidad, pero, ante todo, ha buscado que su mensaje cale en la sociedad infantil.

“Deseo con el alma que mi hijo encuentre en su camino profesores como tú”, “Los colegios deberían tener más profesores así” y “Qué afortunados todos aquellos que pasen por tu clase” son algunos de los comentarios que ha recibido por parte de sus seguidores.