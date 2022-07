Para quien es un asiduo fanático de TikTok y de los millones de creadores de contenido que existen en la plataforma, saben que son varios los que saben transmitir una buena historia y Lupita Villalobos es una de ellas. La tiktoker narró cómo se reencontró con un hombre que años atrás le asaltó junto a sus compañeros cerca al lugar en el que vivían; sin embargo, lejos de tratarse de un asunto cargado de tensión, todo resultó en una anécdota que no tardó en convertirse en viral. Pero, ¿cómo sucedió y que detalles dio la joven en el video que ya es viral? Aquí la historia.

Tal como narra el portal 20 minutos, todo habría empezado cuando la influencer recordó la anécdota tras notar que su mascota le había dejado un rasguño en el brazo, marca que será clave para entender lo que luego contó. Sucedió hace nada menos que 10 años cuando ella era estudiante en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en Ciudad de México; un trabajo escolar la llevaría hasta el cerro de La Campana, donde conoció al muchacho acompañado de todo una pandilla que se dedicaba a asaltar a los transeúntes del lugar.

Lupita, fie a su estilo, mencionó que iba por el lugar cuando se acercó a ella su asaltante y otros sujetos que se dedicaban a lo propio. Esta le entregó el dinero que guardaba en su bolso, mas no las alhajas que llevaba en el brazo pese a la insistencia del muchacho; el mal momento fue evidente, pero nadie hacía presagiar lo que tiempo después podría llegar a vivir, incluso gracias a estar atenta a un detalle no menor: el asaltante llevaba una marca en la mano, lo que serviría para identificarlo más adelante.

Y es que fue mientras iba de compras que, a la vez que el chico que la atendía pasaba los productos por la máquina, no pudo evitar notar que su mano, algo reseca como detalla, traía la misma marca que notó hace unos años en el tipo que le arrebató su dinero e hizo que viviera uno de los momentos más incómodos de su vida. De manera premeditada o no, preguntó de forma inocente: “Por casualidad, ¿tú antes no asaltabas?”.

Nervioso él, empezó a mirar a todos lados por si se trataba de una broma o, peor aún, de un nuevo arresto. Sin embargo, la tiktoker continuó con su intervención y le explicó cómo lo reconoció: “No te preocupes, no voy a decir nada, pero sí eres tú ¿verdad?”, a lo que este aceptó que sí era de quien ella hablaba. Lo siguiente fue la emoción -tal como lee: emoción- de la muchacha al enterarse de que su intuición no le había fallado esta vez, pero la conversación entre ambos seguía.

Como si se tratase de un amigo que no veía hace mucho tiempo, Lupita continuó la conversación fiel a su estilo, haciendo bromas sobre el ahora empleado de aquella tienda y sobre aquellos días en que se dedicaba a asaltar a quienes acudieran al cerro de La Campana. De hecho, más adelante le confesaría que estuvo en prisión por dos años, pero que al salir formó una familia con la que ahora es su actual pareja; también le contaría que el nombre de su asaltante era Alejandro y, por cosas del destino, la madre de su hija era seguidora de la influencer.

Con más de un millón y medio de reproducciones entre ambas partes de la historia, Lupita ya acumuló una importante cantidad de exposición, a tal punto de que el contenido llegó hasta el mismo Alejandro, con quien continuó su conversación a través de redes sociales. Todo un singular caso que ella supo hacer ameno por su peculiar forma de contar lo sucedido.