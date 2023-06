TikTok es actualmente la plataforma de videos más popular en todo el mundo, ya que permite a sus usuarios compartir videos de distintas situaciones que viven en su día a día.

Estos videos tienen la posibilidad de convertirse en virales en poco tiempo gracias a la aceptación que tengan entre las personas y la difusión que se consiga gracias a su contenido.

Uno de los últimos videos que se ha vuelto viral en la popular plataforma china fue protagonizada por una pareja de jóvenes en la Universidad Nacional de Trujillo y en esta nota te contaremos todo lo que pasó.

¿Por qué pareja de estudiantes se volvió viral en TikTok?

En las imágenes publicadas por el usuario Gio Camacho @giocamacho1, se puede ver a varias personas sentadas en el auditorio de la Universidad Nacional de Trujillo, pero de todos hay una pareja que está sentada casi al medio del auditorio que se robó la atención de la persona que está grabando.

El joven al parecer estaba aburrido de escuchar la ponencia que se venía dando, así que se quedó completamente dormido sentado mientras tenía su celular en la mano.

Su compañera, quien sería su enamorada, aprovecha la situación y al notar que el celular no estaba bloqueado se acerca de manera sigilosa y comienza a dar una revisada rápida al equipo, mientras que su compañero sigue completamente dormido.

Incluso, la persona que graba las imágenes coloca como descripción:

“Mientras él se duerme con el celular desbloqueado, ella le saca provecho a cada oportunidad que le da la vida”.

¿Cómo reaccionaron los cibernautas al video de la ‘chica tóxica’?

En menos de 24 horas, el video consiguió más de 11.5K de visualizaciones de los cibernautas y más de 600 comentarios.

“Yo me transfiero dinero a mi cuenta”, “¿Por qué el que graba no ayuda?”, “No debería estar con él, si desconfía”, “¿Todavía hay gente que hace eso? Es un sin vivir si no hay confianza”, “Yo hice lo mismo y exporte los chats sospechosos a mi contacto”, “Me ha pasado y cuando despiertas no es nada agradable”, “Ahí no es”, “Hay que ser rápidas”, “El que graba debería ayudar”, son algunos de los comentarios dejados por los usuarios.