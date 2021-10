Cumplió su sueño. A sus cortos 17 años, la bailarina y tiktoker “Tati” Fernández sorprendió a todos al mostrar su nuevo departamento en Instagram y TikTok, precisamente, redes sociales donde cuenta con 1,4 millones y 8,1 millones de seguidores, respectivamente.

“Y a mis 17 años, lo logré”, publicó Tati Fernández junto al clip en el que muestra su nuevo hogar. “Fueron 3 años de mucho esfuerzo y sacrificio, viajando todos los días a Santiago, trabajando muy duro para lograr lo que siempre quise… tener mi departamento”, explicó.

“Ni se imaginan cuando me esforcé y sacrifiqué para lograr tener mi departamento. ¡Los sueños se cumplen!”, añadió en el video donde se le ingresando a su casa propia. “Gracias a mi familia, pololo, amigos que siempre me dan los ánimos para nunca rendirme”, cerró.

¿CÓMO ALCANZÓ LA POPULARIDAD?

“Tati” se hizo conocida tras participar en Rojo de TVN en 2018, y aunque no consiguió ganar destacó como una de las participantes más populares. Al mismo tiempo, empezó a ganar fama en TikTok e Instagram. Actualmente, tiene su línea de ropa en colaboración con la marca Sybilla, además de su propio libro “Ilusiónate, ríe, baila”.

“No sé si muchos sabían, pero desde hace bastante tiempo dije que cuando cumpliera 18 años quería tener mi departamento, porque no soy de Santiago y paso en Santiago. No tenía lógica seguir viajando todos los días a un lugar en donde paso la mayor parte del tiempo y tienes tu trabajo”, explicó en un live de Instagram.

SOBRE SU PRIMER LIBRO

El pasado 28 de febrero, “Tati” lanzó su primer libro titulado “Ilusiónate, ríe, baila”, y a los pocos días ya era número uno en ventas a nivel nacional. Sin duda, ha sido un éxito rotundo que aún la tiene impactada y feliz. “Fue todo un proceso concretar las ideas de mi cabecita”, contó la influencer a la Revista Sarah.

“Comienza con el casting de Rojo y de cómo voy recordando todo lo que pasé para llegar ahí: cambiarme de colegio, ser la compañera nueva, que me molestaran por cosas insignificantes y meterme a gimnasia rítmica para encajar a pesar de que siempre bailé, pero solo lo sabía mi familia”, dijo sobre la historia del libro.

Agregó que el mensaje ‘power’ en su libro es que “nadie te puede decir lo que tienes que hacer, debes seguir tus sueños, no hacer lo que los demás hacen sino lo que a ti te gusta, potenciar tu talento y llegar lejos. Y ¡ojo! también fomentar la lectura”.

CHICA INFLUENCER

“Tati” entró a Rojo con 1.300 seguidores en Instagram y cuando salió había subido a 40 mil. Luego comenzó a trabajar en el área digital del programa, como encargada de las redes sociales y de las transmisiones en vivo. Ahora tiene un millón de seguidores en Instagram y cuatro millones en Tik Tok.

“Siempre trato de responder lo más que puedo aunque es súper difícil. Las personas son las que hacen que yo crezca y una linda forma de agradecerles es estar comunicados”, indicó al ser consultada sobre los mensajes que le dejan sus seguidores.

De otro lado, afirmó que ella se considera bailarina y “por casualidades de la vida influencer y tiktoker”. “[...] Yo soy así, no voy a fingir porque uno puede tener una influencia súper grande en estas plataformas”, aseveró la influencer.

“TATI”: LO QUE NO SABES SOBRE ELLA

A la popular adolescente le gustaría incursionar en la política, incluso recordó que cuando ocurrió el estallido en Chile decidió dar información al respecto y hacer un llamado a la calma, pues muchos de sus seguidores estaban asustados en medio de la incertidumbre.

También le gusta el medio ambiente y apoyar campañas de adopción de perritos de la calle. Le gustaría formar parte de Disney, pero reconoce que debe prepararse para actuar, cantar y bailar. Conoció a su pololo cuando estaba haciendo las transmisiones de Rojo durante la Teletón del 2018.