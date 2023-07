Una de las películas que viene generando más expectativa entre las personas en lo que va del año es el live-action de Barbie, el cual se estrenará en nuestro país el próximo jueves, 20 de julio.

Tanta es la expectativa por ver el filme del personaje icónico de la empresa Mattel que cada vez es más común ver diversos productos relacionados por la muñeca.

Sin embargo, algo que ha generado gran sorpresa entre las personas es un peculiar vehículo, y en esta nota te contaremos todo sobre ella y por qué viene dando que hablar en las redes sociales.

¿Existe una mototaxi de Barbie?

Una usuaria de TikTok identificada como Cassgg (@_cassandragg) publicó en su cuenta un video en el cual muestra una mototaxi decorada con el logo de Barbie circulando en plena vía pública.

En las imágenes se puede ver cómo ella, desde el asiento del copiloto de un vehículo, graba una mototaxi completamente de rosada y decorada en todas sus ventanas y en sus puertas con el logo de la popular muñeca.

“Las reales y yo llegando a ver Barbie”, escribió en la descripción del video.

¿Cómo reaccionaron los cibernautas al ver la mototaxi de Barbie?

Este video de menos de 10 segundos ha generado gran revuelo en las redes sociales y ya ha sido visto por más de 855.8 mil personas.

Asimismo, miles de cibernautas no dudaron en hacer distinto tipo de comentarios, algunos sorprendidos por el mototaxi de Barbie y otros indicando que les gustaría poder subirse en uno.

“Necesito ir en la Barbie mototaxi”, “Imagínate vivir en Europa y perderte de esto”, “El día que vaya a ver Barbie no diré nada, pero habrá señales como subirme en esa moto”, “Tengo que llegar a ver la película en esa mototaxi”, “Algunos sueñan en ir en avión o crucero, yo sueño con subirme a esa mototaxi”, “Eso se está saliendo de control”, “Si no me vas a llevar en la motobarbie, no quiero nada”, fueron algunos comentarios.