Para quienes poseen un auto, saben de los distintos cuidados que se debe mantener con ellos; revisar constantemente las partes no visibles, darles mantenimiento e incluso tener en buen estado los interiores. Sin embargo, la modelo Jess Davis tuvo que aprender, aunque no de la mejor manera, que no utilizar su vehículo por tres puede ser perjudicial para su medio de transporte; naturalmente, todo ello fue compartido en TikTok. Pero, ¿qué sucedió con su lujoso carro y cómo lo tuvo que solucionar? Aquí la historia.

Tal como narra el portal 20 minutos, la tiktoker habría pasado un desagradable momento luego de que, más de 20 días después, se acercara a su auto debido a la insistencia de su pareja. “No puedo creer que esto haya ocurrido”, advirtió al abrir la puerta y toparse con una escena salida de una película de misterio; pero, ¿qué es lo que vio que provocó en ella tanto desagrado y desconcierto al no saber qué hacer?

Se trataba nada menos que de moho, pero no en una pequeña parte, sino por todo lo visible del interior. Los asientos, el volante e incluso la palanca de cambios quedaron cubiertas con la desagradable sustancia. “No utilicé mi vehículo en tres semanas y cuando hoy lo revisamos, mira lo que hemos encontrado, esto está muy complicado”, continuaba describiendo la australiana de 32 años a la vez que mostraba todo el espacio que había sido afectado.

“Parece como si yo estuviera creando un jardín o una selva tropical dentro de mi coche. No sé qué hacer con esto ahora mismo”, seguía Jess sin asimilar todo lo que había comprendido la capa de moho. Claro está, tampoco se le ocurría forma alguna de cómo solucionar tamaño desastre, pero su esposo habría sido quien empezara a lidiar con el imprevisto.

Ya en otro video para la misma plataforma, Davis explicó que su pareja cogió una mascarilla y empezó a quitar el moho suficiente para recién poder llevar el auto a un lugar con profesionales que puedan concluir con el problema. Claro está, una vez superado el asunto, pudo mostrar -incluso con mejor semblante- el resultado del largo trabajo que debió significar limpiar tal desastre.

Aunque graciosa para algunos usuarios, lo cierto es que fue un momento incómodo para la exmodelo y así lo hizo notar al momento de enseñar cómo su vehículo había recobrado el color negro que los asientos y otras partes debían mantener. “No quiero que me recuerden para toda la vida como la chica del moho”, enunció antes de concluir la grabación que, acompañada de la primera, suman más de 3.5 millones de reproducciones en TikTok.

Aunque Jess Davis no explicó cómo es que habría sido posible que apareciera tanto moho en el coche, uno de los usuarios explicó que se podría haber surgido debido a la filtración de agua hacia el interior del vehículo, lo cual propició las condiciones de humedad que dieron paso a la capa verde que se puede apreciar en las imágenes. De todos modos, la que haya sido la razón, ayudó a la tiktoker a sumar unos 170 mil ‘likes’ entre ambos videos y exposición en medios locales.