Tal vez si no la has usado, al menos has oído de ella. Tinder es una aplicación, a disposición de los usuarios desde el 12 de setiembre de 2012, que permite conocer gente de diferentes lugares del mundo y tener citas si así lo disponen ambas partes.

Pese a que al inicio tuvo gran aceptación en jóvenes, ahora tiene usuarios de todas las edades y es de las preferidas cuando se busca entablar conversación con alguna persona que no conocemos personalmente (por lo regular).

La pandemia por el coronavirus ha golpeado fuertemente a todo tipo de industrias, pero benefició a las plataformas de redes sociales.

¿Por qué Tinder alcanzó un auge sin precedentes durante el confinamiento?

En muchos países del mundo, las personas estuvieron o están aún en confinamiento por el coronavirus.

Esto propició que las interacciones virtuales, a través de todas las plataformas a disposición del usuario, sean más requeridas que antes de la pandemia.

Si Tinder ya era una opción válida, se convirtió en una de las más descargadas y utilizadas.

La necesidad de los seres humanos por interactuar con sus semejantes se hizo más evidente y esta aplicación ofreció muchas herramientas de distracción.

¿Qué estrategia tuvo Tinder durante la pandemia?

Para brindarle una experiencia más completa, Match Group (que también tiene a su cargo OkCupid, PlentyOfFish, Tinder, Hinge y Match.com) implementó las videollamadas en su aplicación, para que pueda lograrse la cita virtual.

Antes, lo regular es que si existía interés mutuo, ambas partes coordinen para verse personalmente.

“Las personas coinciden con más frecuencia, envían más mensajes y entablan conversaciones más largas”, indicaron fuentes de la empresa.

¿Cómo funciona?

Debes crear un perfil en el cual incluirás información personal. Cabe mencionar que es para mayores de edad.

Luego, debes elegir algunas fotografías que se compartirán en tu perfil.

Tendrás la oportunidad de elegir qué perfil de personas serán sugeridas para iniciar una conversación o una eventual cita.

Para esto, puedes elegir el género de la persona (masculino o femenino) y limitar a cuántos kilómetros de distancia estarán los usuarios que podrán ver tu perfil, y a los que podrás ver.

Una vez configurado lo antes mencionado, puedes seleccionar a tu criterio quién enviarle un corazón o “like” para demostrar que te agrada esa persona que apareció en el carrusel de personas.

En caso no sea de tu agrado, puedes darle a la X para que no te aparezca, aunque esto último es muy variable.

¿Qué es ‘Match’ y cómo se consigue?

Si enviaste un corazón o “like” a un usuario y este también lo hizo, ya sea después o previamente, se genera el tan ansiado “Match”. Desde ese momento podrás iniciar una conversación vía chat o mensajería.

Si no se genera este “match”, por más que quieras enviar un mensaje a un usuario que te agradó no podrás por este medio.

