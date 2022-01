¿Se imaginan haber tenido una breve aparición en una de las películas más taquilleras de la historia y cobrar regalías por ese pequeño trabajo tras 25 años? Pues esa es la fortuna que vive Reece Thompson, quien sólo apareció en un par de escenas a sus 5 años de edad y que aún cobra regalías por su papel en ‘Titanic’.

‘Titanic’ es una de las películas más taquilleras de toda la historia que encantó a muchas generaciones, y a pesar de haber cumplido 25 años desde su estreno, su presencia no abandona la memoria sentimental de sus fanáticos. Hoy en día cuando llega a salir en televisión, con sus 3 horas y 14 minutos de duración, genera un buen pico de audiencia, por lo que sin importar que pasen los años, sigue siendo rentable.

Ahora bien, tanto el Sindicato de Actores como la Federación de Artistas de Radio y Televisión de EE.UU. estipulan que los derechos de imagen de cada artista “empiezan a percibirse a partir del lanzamiento en vídeo/DVD, cable y retransmisión por televisión gratuita o de pago”, y la cantidad del pago depende del tipo de contrato y el éxito.

Esto implica que, gracias al surgimiento de reediciones, reestrenos y emisiones en televisión de ‘Titanic’, ninguno de los integrantes del elenco ha dejado de cobrar una considerable cantidad de dinero, como es el curioso caso del canadiense Reece Thompson.

Probablemente no recuerden el nombre de Thompson, y resulta completamente normal. El canadiense interpretó a un niño irlandés de entre cinco y seis años que se cruza en el camino de Jack (Leonardo DiCaprio) y Rose (Kate Winslet), y por causa del naufragio pierde a su madre y a su hermana. En el largometraje, Thompson apenas aparece en tres escenas y solo tuvo una frase, pero su rostro quizá sea recordado por lo expresivo de su mirada.

En una entrevista con Business Insider, Thompson reveló que apenas recuerda cómo fue el casting por el que pasó para conseguir su papel en ‘Titanic’, pero no puede estar más agradecido de haberlo logrado debido a las regalías que llegan a su cuenta a lo largo de más de dos décadas.

En su momento cobró 30.000 dólares por aparecer en ‘Titanic’, pero de acuerdo a su contrato estipulado, continuó recibiendo dinero destinado a su educación y en cierto momento incluso a que pudiera comprarse un coche.

Claramente la cantidad que ha estado percibiendo ha ido disminuyendo, pero como ‘Titanic’ no ha perdido vigencia sigue siendo muy reseñable. Ahora mismo recibe en torno a 300 y 400 euros: “Es raro, porque ya no está presente en mi cabeza. No es que esté preguntándome cuándo llegará otro cheque de ‘Titanic’. Sencillamente cuando llega me digo ‘genial, 100 dólares de propina’”, cuenta el exactor. Se estima que el sindicato emite entre 1.5 y 1.6 millones de cheques con este tipo de derechos al año.

Thompson, que empezó en el mundo del espectáculo como modelo infantil y tuvo que practicar el acento irlandés para ‘Titanic’, está alejado del cine actualmente. Hoy en día cuenta con 33 años y trabaja como director de marketing en el Brian Head Resort, hotel de Utah dedicado al esquí y al snowboard. En lo que respecta a las regalías de ‘Titanic’, no ha habido un niño más afortunado que Reece Thompson.

Fuente: Business Insider

Conforme a los criterios de Saber más

VÍDEO RECOMENDADO:

Saltar Intro | Tráiler de "How I Met Your Father". (Fuente: Hulu)





TE PUEDE INTERESAR: