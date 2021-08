Ecuador sumó al medallero dos nuevas preseas tras los excelentes desempeño en la competencia de halterofilia: Neisi Dajomes con un oro y Tamara Salazar una plata. Sin embargo, no solo fueron la obtención de los podios lo que llamó la atención en las atletas en Tokio 2020, sino un detalle con una carga importante en sus pañoletas.

Dajomes, por su lado, supo subir al pedestal mayor tras superar las expectativas tras su participación en levantamiento de pesas de 76 kg. Salazar, por el otro, hizo lo propio en la misma modalidad, pero en 87 kg., lo que le valió el segundo lugar en la competencia. Detalle no menor, ambas portaban pañoletas coloridas, ¿pero qué significan?

Fue la segunda de ellas quien explicó lo que representa el elemento en sus cabezas: “Significa mucho porque identifica nuestra tradición afroecuatoriana y porque también se nos ve bien”, comentó al respecto para ‘El Comercio’ de Ecuador.

El segundo oro para el país al norte de Perú también le dedicó unas palabras a la importancia de la prenda en sus orígenes afro: “Siempre la he usado, pueden revisar fotos de mis competencias anteriores. Es una muestra de respeto a nuestras raíces”, expresó. “Me gusta verme bien cuando compito, el hecho de que seamos pesistas no quiere decir que no tengamos un lado femenino, al contrario, seguimos siendo mujeres y demostramos nuestra potencia y talento”, añadió para el medio en cuestión.

El turbante africano y su relación con Ecuador

Es también llamado ‘foulard’ en el francés de África occidental subsahariana y es utilizado para cuidar los rizos de las mujeres en medio de las ventiscas en desiertos del territorio, además de protegerlas del impacto del sol y, más adelante, para identificar su origen étnico a través de la prenda.

Tras la forzosa llegada de africanos bajo esclavitud, las mujeres trajeron consigo sus costumbres y forma de vestir. Con una población afrodescendiente que oscila entre el 7% y 10%, Dajomes y Salazar portan con orgullo la pañoleta en el podio de Tokio 2020.

La ecuatoriana Tamara Salazar y la dominicana Crismery Santana conquistaron el lunes las últimas medallas latinoamericanas en los Juegos de Tokio- 2020, de las ocho que fueron a parar a la región en las distintas categorías. También estuvieron en el medallero Venezuela, Colombia y México. (Fuente: AFP)