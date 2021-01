Mundialmente conocido por su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel con el personaje de “Spiderman”, Tom Holland ha amasado un gran número de fanáticos por su carisma y calidad actoral. A sus cortos 24 años, no cabe duda que ya es una estrella.

Sin embargo, a pesar de que alcanzó la fama interpretando al arácnido superhéroe, sus perspectivas sobre su trabajo como actor han cambiado con el pasar de los años y, ahora, quiere tomar rumbos que le den mayores exigencias.

¿Qué dijo Tom Holland sobre su futuro actoral?

La industria cinematográfica es muy amplia, por lo que el británico no quiere que el público lo encasille por su actuación como el “Hombre araña”. Así lo hizo saber a través de unas declaraciones concedidas a “Variety”, en su segmento “Actor on Actors”.

“Me gustaría hacer una película de terror, pero me aterroriza mucho. ‘¡Huye!’ es una de las únicas películas de terror que he visto realmente, y me encanta, pero no podría hablar sobre todo el sueño que me quitaste”, confesó Holland.

De darse la oportunidad, el también bailarín londinense no le corre al reto. De momento, solo está enfocado en la preparación de lo que será la tercera entrega de “Spiderman”.

