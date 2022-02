El éxito que ha adquirido Tom Holland a lo largo de estos últimos años es impresionante. De interpretar a Spider-Man en una de las franquicias más queridas hasta, en la actualidad, ser quien da vida a Nathan Drake en la adaptación de Uncharted. Durante su tiempo libre, se dedica a los videojuegos y ha revelado cuáles son sus favoritos. Aquí los detalles.

Y es que, además de ser todo una celebridad ligada al cine, también es un joven de 25 años al que le gustan los juegos de video y trabajar en la adaptación de uno de sus favoritos es un premio para él. Y es que así lo reveló en una conferencia que dio en el Teatro Real de Madrid, en España y el portal ‘MeriStation’ recopiló esa información.

“Diría que mi videojuego favorito es probablemente Uncharted 4. Disfruté mucho de Skyrim; The Last of Us fue también un juego que me pareció fantástico. Y Jak and Daxter es uno de mis juegos favoritos”, explica el británico. Sin embargo, dentro de sus aficiones también se encuentra otra gran franquicia.

“Por otro lado, estoy muy emocionado por el nuevo juego de Harry Potter que va a salir”, continúa Holland en referencia al próximo lanzamiento de Hogwarts Legacy. “Me encantan los videojuegos, pero en realidad no tengo un solo favorito”, agregó quien da vida a Nathan Drake en Uncharted.

De hecho, el actor también reveló que, actualmente, se encuentra jugando Uncharted 4 en el PS Vita que Sony le obsequió. “Lo he disfrutado en mi tiempo libre, aunque verdaderamente no tengo mucho tiempo libre. Estoy muy ocupado”, sentencia una de las estrellas del momento; un gran fanático del mundo gamer.

