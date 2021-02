Mientras más transcurren los meses para el día de su estreno, siguen creciendo las especulaciones sobre los protagonistas que formarán parte de la tercera entrega de ‘Spider-man’ , específicamente sobre la inclusión de dos actores que anteriormente participaron en otras franquicias del arácnido superhéroe.

Estamos hablando de Tobey Maguire y Andrew Garfield, actores que interpretaron a Peter Parker en las sagas de los directores San Raimi y Marc Webb, respectivamente. Se rumora sobre una secuela en la incluirá a estos dos intérpretes, lo que ha generado más de un revuelo en los fanáticos.

Al respecto, Tom Holland, el último en hacer del ‘Hombre Araña’ como parte del Universo Cinematográfico de Marvel, abordó este tema de manera frontal para no dejar más espacio a la especulación.

¿Qué dijo Tom Holland sobre los personajes que estarán en ‘Spider-man 3’?

En una reciente entrevista con la revista “Esquire”, Tom Holland decidió poner las cartas sobre la mesa y revelar que, hasta el momento, nadie le ha hablado sobre la inclusión de Maguire y Garfield en la secuela de la saga.

“No, no, no aparecerán en esta película. A menos que me hayan ocultado la información más importante, que creo que es un secreto demasiado grande para que me lo oculten. Pero hasta el momento, no. Será una continuación de las películas de ‘Spider-Man’ que hemos estado haciendo”, manifestó el también bailarín británico.

Los que sí están confirmados como parte del elenco son Jamie Foxx, quien interpretará el papel del villano ‘Electro’, y Alfred Molina, quien volverá a hacer el personaje del ‘Doctor Octopus’. Como se recuerda, ambos actores también participaron en las anteriores sagas de ‘Spider-man’. El film se estrenará el 16 de diciembre de este año.

VIDEO RECOMENDADO

Tráiler de la temporada 2 de "Hache"

TE PUEDE INTERESAR