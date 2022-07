El primero de los tres fines de semana que formarán parte del mayor festival de música electrónica de todos los tiempos ha comenzado, el Tomorrowland 2022. Y para todos aquellos amantes del género que no hayan podido conseguir esta vez su entrada, la organización está realizando varias emisiones online en directo desde Bélgica que nos permitirán gozar del evento.

Los organizadores del evento han preparado el mayor cartel de la historia de este festival con más de 700 artistas entre los que figuran los nombres de Martin Garrix, Dimitri Vegas and Like Mike, Armin van Buuren, Lost Frequencies y Paul Kalkbrenner, Eric Prydz, Diplo, Mayor Lazer, Amelie Lens, Robin Schulz, Maceo Plex, Topic, Adam Beyer, Alan Walker, Carista, Nervo, Dax J b2b Kobosil, Tiesto, DJ Holographic, Alesso, Tale Of Us, Rehab, Eli Brown, Marshmello, Melvo Baptiste, Joel Corry, Enrico Sangiuliano, Meduza, Tinie Tempah, Bassjackers, Helena Hauff, 2manydjs, Mariana Bo, Marcel Dettmann, John Summit, Vintage Culture, Alok, Ida Engberg, Moore Kismet, DJ Diesel (aka Shaquille O’Neal), DJ Seinfeld, Jennifer Cardini, según indica el portal Los 40.

Pero, en casa la fiesta no se detiene ni un solo segundo, pues podrás disfrutar del magno evento desde tu ordenador, celular o tableta, en el canal oficial de YouTube de Tomorrowland 2022 , el evento considerado más grande de todos los tiempos.

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EL TOMORROWLAND 2022?

Los tres últimos fines de semana de julio serán en los que se vivirán este festival. El primero será del 15 al 17 de julio, luego del 22 al 24 y finalmente del 29 al 31 , por lo que habrá muchas oportunidades de ver a los artistas más destacados y descubrir algunos nuevos.

Al ser un festival de gran la transmisión oficial se dividirá en tres, por un lado, el canal uno tendrá lo que suceda en el escenario principal, el The Reflections of Love, el segundo, alternará entre los escenarios Atmosphere y Freedom, mientras que el tercero presentará entrevistas con los artistas para antes y después de cada uno de los shows.

Se debe tener presente que, los días en los que no haya presentaciones en vivo, es decir, de lunes a jueves el evento hará recapitulaciones de lo que se vivió en la semana, por lo que no habrá excusa para no perderse cada detalle de este gran evento.

HORARIOS EN LOS QUE HABRÁ TRANSMISIONESDEL TOMORROWLAND 2022

Jueves de 06:00 h a 17:00 h

Viernes y sábados de 05:00 h a 18:00 h

Domingos de 05:00 h a 17:00 h