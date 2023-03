Una de las noticias más tristes en el mundo de la farándula y de la música es el sensible fallecimiento de José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como ‘Tongo’, quien dejó una lista de canciones y covers que sus fanáticos reproducen tras su partida, según se puede leer en los comentarios de estos mismos que fueron subidos a la plataforma de YouTube. En esta nota te brindaremos algunos de los temas más recordados que hizo en su carrera.

LOS COVERS MÁS RECORDADOS QUE HIZO EN SU CARRERA TONGO

Tras la triste noticia de la partida de una de las figuras más icónicas del Perú, Tongo dejó temas musicales que difícilmente serán olvidados por sus fanáticos. Es por eso que en esta lista dejaremos algunos de los más recordados covers de la carrera de José Abelardo Gutiérrez Alanya.

“Bohemian Rhapsody” – Queen: Uno de los temas con más de 4 millones de reproducciones en YouTube.

“Chop Suey” - System of a Down: Este tema cuenta con 20.3 millones de reproducciones en YouTube.

“Numb” - Linkin Park: Lanzado en el 2011, cuenta con más de 11 millones de reproducciones en YouTube.

“Take on me” - A Ah: El video en YouTube tiene más de 766 mil vistas.

Billie Jean - Michael Jackson: Casi una de sus últimas parodias fue este video que tiene más de 1.5 millones de vistas en YouTube.

SOBRE LA MUERTE DE TONGO

El artista peruano José Abelardo Gutiérrez Alanya, más conocido como ‘Tongo’, falleció la noche del 10 de marzo en el hospital Loayza, así informaron fuentes del mismo nosocomio a El Comercio.

Horas más tarde, tras haber obtenido esta información, Cint Gutiérrez, hija del cantante, publicó la noticia del triste deceso de su padre.

“Las personas especiales nunca mueren permanecen en nuestros corazones y memoria, fuiste un gran padre, el mejor, llenaste de alegría a muchas personas jamás serás olvidado, ahora es momento que vueles alto y cantes allá arriba en el cielo, yo lo haré desde aquí por ti, te amamos por siempre papito”, escribió en su cuenta de Instagram.

El intérprete del famoso tema ‘La pituca’ luchó por su vida durante más de tres años por una enfermedad terminal, el cual habría ocasionado que en varias oportunidades haya sido internado de emergencia en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN).

Según reveló la familia de Tongo, el cantante padecía de insuficiencia renal terminal; sin embargo, tuvo fuertes complicaciones por la diabetes que sufría, la cual ya estaba muy avanzado.

“Atención todo el Perú, ustedes saben que yo he dado todo lo que he podido en las canciones, toda mi voz, he dado todo para ustedes. Ahora, por favor, yo quiero que me ayuden, por favor. ¡No me abandonen! (...) Le pido de todo corazón que me ayuden, les pido, por favor, que me ayuden, que no me dejen morir”, grabó un video entre lágrimas.

El 30 de diciembre del 2022, su esposa Gladys Lupinta, entre lágrimas, pidió a los seguidores de su esposo para que recen por su recuperación.

“Él estaba yendo bien después de la operación que le hicieron, pero no sé qué ha pasado. Lo que más deseo es que se mejore. Sé que, por su diabetes, la presión, la insuficiencia renal que tiene y el problema de fondo por el que lo operaron, su salud puede complicarse más, pero vamos a orar mucho, pido a través de tu medio de comunicación que sus fans hagan una cadena de oración por él”, declaró en aquel momento.