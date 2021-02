El gobierno del presidente Francisco Sagasti dispuso una serie de medidas focalizadas para contener el avance de la segunda ola de contagios de COVID-19 en el país, por lo que a fines de enero decretó una cuarentena por 15 días, la cual comenzó el 31 de ese mes y culminó el último domingo 14 de febrero.

Sin embargo, este lunes 15 entró en vigor la extensión de la medida por 14 días, por lo que las regiones con nivel de alerta extremo seguirán acatando la inmovilización social obligatoria hasta el 28 de febrero.

Eso quiere decir que, mientras dure el confinamiento en las provincias y regiones con nivel sanitario extremo, entre las que se encuentran Lima y Callao, los ciudadanos no podrán salir de sus domicilios desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente. Esa es la hora del toque de queda en las zonas más afectadas por la pandemia del coronavirus en el país. (Conoce aquí las 32 provincias en riesgo extremo).

¿Qué está permitido hacer en provincias que cumplen cuarentena? (Riesgo extremo)

Las personas pueden salir de su casa para comprar alimentos u otros productos de primera necesidad (uno por familia), así como para acudir a una cita médica o ir a trabajar en las actividades permitidas (se debe contar con pase laboral). Del mismo modo, se permite la denominada ‘salida peatonal’, en la que el ciudadano podrá salir de su casa por un máximo de una hora y en un lugar cercano de su domicilio para realizar una caminata o hacer ejercicios (individuales más no grupales).

El servicio de delivery está permitido todos los días, las 24 horas del día. El aforo en bancos y tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias será de un 40%.

No están permitidos el transporte interprovincial terrestre, el uso de vehículos particulares, los casinos, gimnasios, cines, tragamonedas, artes escénicas, fiestas costumbristas, iglesias y centros de culto, bibliotecas, museos, centros culturales, actividades de clubes y asociaciones deportivas, tiendas en general (solo por delivery) y restaurantes y afines (vía delivery, no habrá atención presencial, pero se permite el recojo en local hasta las 6:00 p.m.).

Zonas con nivel de alerta muy alto

En estas zonas (las cuales puedes revisar aquí), la inmovilización social obligatoria va desde las 8:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente. Asimismo, los días sábados y domingos no se permite el uso de vehículos particulares.

El aforo permitido para el transporte interprovincial terrestre es del 50%, mientras que en las tiendas en general, galerías, centros comerciales, conglomerados y tiendas por departamento, solo se permite un aforo de 20%. (Se permite delivery). En bancos, tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias, el aforo permitido es de 50%. En restaurantes y afines, es del 30% al aire libre, mientras que sí se permite el delivery y el recojo en local.

Zonas con nivel de alerta alto

En estas provincias el toque de queda será de 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del día siguiente, mientras que el transporte vehicular particular no está permitido los domingos.

Las zonas con nivel de alerta alto son: Piura: Paita, Sullana, Morropón, Ayabaca, Piura, Talara, Sechura y Huancabamba; San Martín: Lamas, Tocache, Mariscal Cáceres, Huallaga, El Dorado, Moyobamba, Bellavista, San Martín, Rioja y Picota; Ucayali: Coronel Portillo, Padre Abad, Purús y Atalaya.

Zonas con nivel de alerta moderado

En las provincias de Tambopata, Tahuamanu y Manu, en el departamento de Madre de Dios, el toque de queda inicia a las 11:00 p.m. y culmina a las 4:00 a.m. del día siguiente.

En estos lugares, el aforo permitido es de 50% en tiendas de abastecimiento de productos básicos, supermercados, mercados, bodegas y farmacias; de 40% en casinos y tragamonedas, cines, gimnasios y artes escénicas en espacios cerrados; de 50% en bancos; 60% en artes escénicas con espacios abiertos, así como en restaurantes y afines en zonas internas, y 70% al aire libre (se permite delivery y recojo en local).

En templos y lugares de culto se permite un aforo máximo de 30%; en actividades de clubes y asociaciones deportivas, 50%; mientras que en bibliotecas, museos, monumentos arqueológicos, centros culturales, galerías, jardines botánicos y zoológicos, 60%.

Finalmente, se suspende hasta el 28 de febrero el ingreso al territorio nacional de extranjeros no residentes procedentes de Europa, Sudáfrica o Brasil, o que hayan realizado escala en esos lugares.

